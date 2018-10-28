Фотофакт: Самый дешевый автомобиль из Литвы продают за 4 евро 3 28.10.2018, 13:10

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Подержанные авто из Литвы могут быть ну очень дешевыми.

Нетрудно найти авто на литовских номерах и за 300 евро, однако всех переплюнул старый ЗАЗ-968 из Вильнюса, пишет autonews.ua.

Купить ушастый «Запорожец» 1972 года предлагают всего за 4 евро, то есть по цене килограмма мяса. В объявлении, правда, ничего не сказано о техническом состоянии автомобиля и его пробеге. Мало того, в объявлении ошибка – авто назвали ЗАЗ-965.

Интересно, что старый ЗАЗ на литовских номерах, только еще советского образца. По-видимому, он не менял владельца минимум лет 30.