Китай вывел на орбиту первый космический банк генов 3 28.10.2018, 13:16

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При помощи этого будет создана новая человеческая цивилизация

Китайская компания Shanghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Запуск был осуществлен в четверг с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4».

Как утверждают организаторы проекта, генный материал, полученный от семи граждан КНР, будет в сохранности на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

Как отмечает телеканал, ссылаясь на подсчеты специалистов, Земля может стать непригодной для человечества уже в ближайшие 400 лет в результате истощения ресурсной базы и перенаселения.

«Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация», — говорится в репортаже.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020−2025 годах.