«Вечно молодая» китаянка раскрыла свой главный секрет 13 3.10.2018, 10:27

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Фото: Liu Yelin

Пенсионерка из Китая Лю Елинь прославилась своим внешним видом.

Женщина 50 лет, но выглядит она как 20-летняя девушка. "Эликсиром своей молодости" китаянка Лю Елинь называет холод. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

По словам вечно молодой женщины, она прикладывает не мало усилий, чтобы оставаться в форме. Уже 30 лет женщина занимается спортом, отдавая предпочтение плаванью и занятиям на холоде.

"Вечно молодая" пенсионерка говорит, что занимается йогой в 30-градусный мороз и плавает в море даже зимой. Также женщина переплыла 40-километровый Малааккский пролив, а сейчас активно занимается дайвингом.

Кроме того, Елинь начала нырять без акваланга и собирается покорить как можно большую глубину. Женщина не боится экспериментировать и выходить за рамки.