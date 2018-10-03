закрыть
3 октября 2018, среда, 14:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Вечно молодая» китаянка раскрыла свой главный секрет

13
  • 3.10.2018, 10:27
  • 5,889
Фото: Liu Yelin

Пенсионерка из Китая Лю Елинь прославилась своим внешним видом.

Женщина 50 лет, но выглядит она как 20-летняя девушка. "Эликсиром своей молодости" китаянка Лю Елинь называет холод. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

По словам вечно молодой женщины, она прикладывает не мало усилий, чтобы оставаться в форме. Уже 30 лет женщина занимается спортом, отдавая предпочтение плаванью и занятиям на холоде.

"Вечно молодая" пенсионерка говорит, что занимается йогой в 30-градусный мороз и плавает в море даже зимой. Также женщина переплыла 40-километровый Малааккский пролив, а сейчас активно занимается дайвингом.

Кроме того, Елинь начала нырять без акваланга и собирается покорить как можно большую глубину. Женщина не боится экспериментировать и выходить за рамки.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич