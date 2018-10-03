Первая красавица Беларуси представила наряды для конкурса «Мисс мира» 2 3.10.2018, 22:25

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Фото: Вадим Замировский

Команда белорусской участницы готовит 13 образов.

Национальная школа красоты представила платья, в которых победительница «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич отправится в Китай, чтобы побороться за титул «Мисс мира». Старейший конкурс красоты в этом году состоится в тропическом городе Санья, расположенном на острове Хайнань на самом юге страны. В нем примут участие девушки из 117 стран, передает tut.by.

Платья в Национальной школе красоты демонстрировала «Мисс Беларусь — 2018». Всего 13 образов для вечерних выходов, фото- и видеосъемок и этапов «Мисс мира» готовит команда белорусской участницы, но три из них самые важные.

Национальный костюм

Фото: Вадим Замировский

Один из самых зрелищных этапов конкурса «Мисс мира» — выход участниц в национальных костюмах и исполнение народных танцев. В основу костюма-трансформера для Марии Василевич лег образ сувенирной куклы — девушки в праздничном этническом костюме.

Национальный костюм разработала дизайнер студии моды Mugako Дарья Мугако. Обувь сделана обувной компанией Studio Sutoria. Аксессуары — Екатерина Плавинская.

Фото: Вадим Замировский

Образ в васильковой палитре выполнен в современном крое, с обилием кружев, вышивки и с декоративной отделкой. Длинная льняная юбка превращается в короткую, чтобы не сковывать движения. Замшевая обувь на удобном каблуке позволит Марии без труда исполнить танцы народов мира, которые традиционно показывают девушки со всех континентов на конкурсе.

Венчает образ головной убор, украшенный колосьями и цветами.

Фото: Вадим Замировский

Вечернее платье для номинации «Мисс топ-модель»

Платье для промежуточного мини-конкурса «Мисс топ-модель», который гарантирует попадание в топ-40 участниц, которые продолжат состязание в следующих этапах «Мисс мира».

Фото: Вадим Замировский

Дизайн платья создала команда Модного дома Papilio, который основала Алена Горецкая. «Прежде всего оно должно выглядеть роскошно, должно соответствовать последим модным тенденциям, и в нем обязательно должна присутствовать нотка легкой сексуальности», — так охарактеризовала вечерний образ Алена Горецкая.

Фото: Вадим Замировский

Черное платье — нестандартного фасона, оно призвано подчеркнуть фигуру Марии Василевич. Наряд сделан из тюля и тафты, украшен вышитыми зелеными листьями и бисером.

Платье для финального выхода

Фото: Вадим Замировский

Как правило, дизайн платья для финального выхода хранится в секрете. Раньше его можно было увидеть только во время телетрансляции «Мисс мира», но в этом году организаторы решили представить эскизы, показать ткань и рассказать о концепции главного образа Марии Василевич.

Над образом трудится Юлия Латушкина, разрабатывающая в числе прочего дизайн для белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх.

Фото: Вадим Замировский

Дизайнер планирует использовать глиттерную ткань, которая при сценическом освещении будет менять оттенки — от бирюзового к синему, и сможет привлечь к белорусской участнице внимание жюри и зрителей, а также подчеркнуть ее естественную красоту. Идея образа заключается в ассоциации наряда с реками и озерами нашей страны.

Кроме нарядов Мария возьмет с собой сувениры для жюри и участниц «Мисс мира» — брошки-сердечки, которые изготовили белорусские дети с особенностями развития, воспитанники Каменской вспомогательной школы-интерната. Тем самым девушка хочет привлечь внимание к проблеме социальной интеграции людей с инвалидностью.

После показа мы попросили «Мисс Беларусь — 2018» ответить на несколько вопросов.

О своих сильных и слабых сторонах

— Сильная сторона нашей команды — сплоченность и нацеленность на результат. Никто не делает себе поблажек и понимает, что планка очень высока. Каждый выкладывается на 100%. Если говорить конкретно о моих сильных сторонах, думаю, это любовь к анализу. Я подхожу к подготовке обдуманно: даже если это выбор платья, то я не делаю его импульсивно, просто потому что оно мне нравится, а оцениваю ситуацию: где, при каких условиях я буду его представлять и как нужно преподнести его перед зрителем и жюри. Если говорить о слабых сторонах, то, обращаясь к своему опыту в конкурсе «Мисс Беларусь», вспоминаю, что очень скучала по родным. А сейчас я буду очень далеко и у меня не будет времени с ними связаться. Но я надеюсь, что это не повлияет на мой боевой дух.

Фото: Вадим Замировский

О том, почему девушки из Беларуси пока не побеждали на «Мисс мира»

— Чаще всего в конкурсе побеждают девушки из Венесуэлы (девушки из Венесуэлы и Индии выигрывали конкурс шесть раз. — Прим. ред.). На этот счет есть много суждений: некоторые говорят, что у них особая харизма, а наши девушки более спокойные и скромные. Нам не хватает энергетики на сцене. Возможно, я с этим соглашусь, но также общеизвестен другой факт: в Венесуэле, например, девочки, которые планируют участвовать в конкурсах красоты, готовятся к ним с самого детства. У них очень развита индустрия: участницу сопровождает большая команда, и они действительно относятся к конкурсам красоты как к национальным проектам, считают, что это их достояние.

О любимом образе

— Мне сложно выбрать любимое платье из представленных здесь, они совершенно разные. Еще не примеряла вечернее платье для финального выхода, поэтому пока я остановлю свой выбор на национальном костюме. Такие платья в повседневной жизни не приходится носить, поэтому оно и поражает своей неординарностью и какой-то масштабностью.

Фото: Вадим Замировский

О лишении титула победительницы «Мисс Украина — 2018» Виктории Дидусенко

— Есть определение, кто такая «мисс». Девушка, которая ранее не была замужем и не имеет детей. Понятно, что это не приговор или ограничение: вот родила и не участвуй в подобных конкурсах. Существуют другие конкурсы, которые называются «миссис». Я думаю, что Виктория (победительница «Мисс Украина — 2018», которая была лишена титула через три дня после объявления результатов, потому что скрыла информацию о том, что была замужем и воспитывает ребенка. Имя переизбранной «Мисс Украина — 2018» объявили в телевизионном эфире, вырезав из шоу церемонию награждения. — Прим. ред..) могла бы прекрасно проявить себя в этом конкурсе и не было каких-то вопросов. Может быть, когда-нибудь эта грань сотрется и будут выбирать на равных условиях всех девушек: и «мисс» и «миссис». Но тогда девушки, которые рожали, могут сказать: «Мы не в равных условиях: от родов страдает фигура, поэтому не выиграли». Спорный вопрос. Но, думаю, ситуация, в которой на Викторию обрушилось много необоснованной критики (в духе, как родившая, разведенная женщина может быть образом страны, примером для всей Украины), совершенно неправильная. Надеюсь, Виктории улыбнется удача в конкурсе «Миссис Украина».