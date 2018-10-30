Белорусам продают тысячи авто по документам, с которыми ГАИ не ставит на учет 9 30.10.2018, 9:11

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Как их определить?

Постоянные читатели ABW.BY знают, что тема счет-справки, как и проблемы, с ней связанные, неисчерпаема и появляется на наших страницах регулярно. Уплата налогов, расторжение сделки, поиск действительного владельца и т.д. и т.п. Но буквально за последние две недели в редакцию ABW.BY обратилось сразу несколько автомобилистов, у которых возникли проблемы с постановкой на учет в регистрационных подразделениях ГАИ автомобилей, приобретенных "по счетам-справкам".

Случай №1, Владимир: "Я купил легковой автомобиль, он уже был "транзитах". Счет-справку оформляли у ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", УНП 790246104, г. Могилев, ул. Могилевская, 46.

18 и 25 октября я обращался в МРЭО ГАИ города Орша, чтобы поставить машину на учет. Но мне отказали. Инспектор ГАИ сказал, что ставить на учет автомобили по документам от этой организации они не будут. Почему? Это крупнейшая организация в данной сфере. Я созвонился с руководством этой конторы, говорят, что есть проблемы, которые будут решаться в ближайшей перспективе".

Случай №2, Сергей: "В сентябре стал искать недорогой автомобиль для жены. Приглянулось авто в Жодино, цена была средняя по рынку для данной марки и года, в объявлении было указано "переоформление обязательно". 22 сентября я по делам был в Минске, оттуда решил поехать в Жодино, однако продавец вместе с автомобилем тоже оказался в Минске, причем в районе Ждановичей. Встретившись с ним и посмотрев авто, решил брать. Он объяснил, что на него выписана счет-справка, однако как раз отремонтировали его другой автомобиль, и он решил этот не оформлять на себя, а продать. Скорее всего, это был обычный "перекуп". Он позвонил какой-то девушке, и мы поехали аннулировать счет-справку, выписанную на его имя, и оформлять ее на меня. Девушка была на Ford Focus, вроде бы звали Юля. В итоге она выписала счет-справку. Машины я покупаю нечасто, поэтому никаких подозрений у меня не возникло. 18 октября я решил поставить автомобиль на учет и поехал в МРЭО ГАИ своего города. Возле ГАИ у нас находится несколько ларьков различных страховых компаний. Одна из работниц, видя на машине транзитные "номера", предложила услуги по оформлению счета-справки. Услышав, что она уже есть, поинтересовалась, от какой организации. После того как я ей показал счет-справку, выписанную ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", она меня "обрадовала", что у нас в городе с такими справками на учет автомобили не ставят. Я пошел в МРЭО уточнить, так ли это. В окошке МРЭО попросили показать счет-справку и техпаспорт, после ответили, что на учет пока с этими справками не ставят, почему - ответить не смогли, сказали: ждите и периодически уточняйте. 25 октября я поехал в МРЭО повторно, чтобы уточнить, поменялось ли что-нибудь. Ответили, что мне теперь нужно аннулировать счет-справку, выписанную ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", и сделать новую от другой организации".

Эти обращения можно перечислять и дальше, они как по шаблону, одинаковые. Но есть в них одно общее - название организации,от именикоторой выписаны счета-справки, - ЧТПУП "ТаможСервисСнаб". Название это на слуху у тех, кто прямо или косвенно имеет отношение к автобизнесу и авторынку. Что же произошло? И почему документы, выданные данной организацией, попали в "черный список" ГАИ?

О том, что у конторы "проблемы", инспекторы ГАИ наших читателей не обманули.

С 4 сентября 2018 года ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" находится в процессе ликвидации. Попросту говоря, речь идет о банкротстве, потому что есть все признаки того, что указанная организация "не в состоянии удовлетворить требования кредиторов". Гражданский кодекс Республики Беларусь трактует это понятие следующим образом:

Статья 61. Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, в судебном порядке может быть признано экономически несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.

Признание юридического лица экономически несостоятельным (банкротом) влечет его санацию, а при невозможности или отсутствии оснований продолжения деятельности - ликвидацию.

2. Основания признания судом юридического лица экономически несостоятельным (банкротом), порядок его санации или ликвидации устанавливаются законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

Бизнес - штука сложная, тем более в нынешних экономических условиях, все может быть, и с банкротством наши судебные органы, осуществляющие такую процедуру, сталкиваются все чаще. "Не в состоянии удовлетворить требования кредиторов", то есть нет возможности отдавать долги. Как следует из обращений наших читателей, счета-справки они получили уже после того, как ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" подало заявление о банкротстве, но об этом обстоятельстве организация своих клиентов не уведомляла.

Юридически "ТаможСервисСнаб" продолжает свою деятельность с целью удовлетворения требований кредиторов, вплоть до решения суда. Но почему ГАИ не принимает документы от этой фирмы, чем она руководствуется при этом?

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. №1849 "Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств"

Статья 26. В совершении регистрационных действий отказывается при обнаружении признаков:

подделки представленных регистрационных документов;

видоизменения или уничтожения маркировок номерных агрегатов, нанесенных на них заводом-изготовителем;

несоответствия маркировок номерных агрегатов представленным регистрационным документам или учетным данным;

наличия сведений о нахождении транспортного средства в розыске.

Как видим, оснований для отказа в регистрационных действиях всего четыре, в этом нормативном документе банкротство компании, от имени которой оформлена счет-справка, как основание для отказа в регистрации автомобиля отсутствует. Но мы склонны предположить, что в ГАИ царит банальная неопределенность, и это можно понять.

Ведь шутка ли: если кредитор "прознает", что должник реализует свое имущество не для удовлетворения требований кредиторов, а с иной целью или с нарушением установленных правил, то в судебном порядке суд по иску кредитора может признать такие сделки недействительными со всеми вытекающими последствиями.

Мы на конкретном примере хотим пояснить, что может быть, если приобрести имущество у организации, где открыта процедура банкротства. Например, читатель ABW.BY приобрел у организации автомобиль, только вот о том, что посредник этот финансово несостоятелен и у него куча долгов перед кредиторами, покупатель не знал. Кредиторы, рассчитывая, что в первую очередь все имущество должника отойдет именно в их пользу, обращаются в суд. Итог - сделка признана ничтожной, сам автомобиль изъят в пользу истца-кредитора, а покупатель остается ни с чем.

Важно подчеркнуть, что такие последствия могут наступить, если должник реализует принадлежащее ему на праве собственности имущество. В ситуации с комиссионными автомобилями это также может произойти, если "комиссионка" выкупает у собственника авто, а затем перепродает его другому клиенту.

Так что опасения инспекторов ГАИ в отношении ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" не напрасны, чем может обернуться регистрация таких сделок - никто не знает, но последствия могут быть для автолюбителей, мягко говоря, неприятными. Понятно, что юридических оснований для запрета на регистрацию сделок нет, но это тот самый случай, когда вежливый "отказ в регистрации" ГАИ во благо.

Мы давно уже писали, что счет-справка сегодня превратилась в извращенный договор комиссии, правила заключения которого четко оговорены Гражданским кодексом. И закон настаивает, что при выдаче клиентам счетов-справок должны выдаваться и иные документы: договор комиссии, акт осмотра транспортного средства и др. По сути, счет-справка - это договор купли-продажи, только от имени юрлица или индивидуального предпринимателя.

Указ №504 четко обозначает, что

1.5. оформление счет-справок субъектами торговли является услугой, связанной с продажей транспортных средств, и как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может.

Ну а в жизни, к сожалению, иначе: счетами-справками банально "прикрывают" договоры купли-продажи без оформления договоров комиссии и сопутствующих документов. Справки затем аннулируют, а значит, контролирующие органы "не видят" эти сделки, и делают это нерадивые предприниматели с вполне конкретной целью.

Вместе с тем редакции ABW.BY удалось пообщаться с Олегом Гатило, управляющим по делу о банкротстве ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", назначенным государством для ведения этой процедуры. Ему мы задали один, но очень важный вопрос: "Почему ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" выдает счета-справки, находясь в процедуре банкротства, ведь эти сделки могут впоследствии отменить в судебном порядке?"

"Да, к сожалению это так, счет-справки ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" выдаются, потому что печать находится у директора, который скрывается. Накануне банкротства он получил около четырех тысяч чистых бланков счет-справок, на которых наставил печатей и своих подписей, сам сидит где-то в Могилеве, а бланки раздал людям по всем районам и областям республики, а те только "вбивают" в документ фамилию и марку машины. Суд направил уведомление о том, чтобы ничего не регистрировать по справкам ЧТПУП "ТаможСервисСнаб". По поводу каких-либо проверок со стороны правоохранительных органов поясняю, что это зависит от желания потерпевших, они по сути - пострадавшие, пусть пишут заявления. Чтобы меня как управляющего потом не таскали по судам в качестве ответчика, так как сделка считается заключенной с момента регистрации в ГАИ, суд уведомил их об этих обстоятельствах. Хочу также пояснить, что я получаю десятки звонков в день от пострадавших, и никто из оформлявших счет-справку не удостоверился, кто ее подписывает, директор или кто-то иной. То девушки эти справки выдают, то юноши, ни доверенности, ни паспорта никто не спрашивал. Выписали документ, а теперь звонят мне с вопросом "Что нам делать? Мы сами в Гомеле, а справку брали в Минске, у кого брали не помним".

С 4-го сентября 2018 года все полномочия директора ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" прекращены, все вопросы решает кризисный управляющий, поэтому никто не вправе после 4-го сентября подписывать счет-справки от данной организации, ни директор, ни учредитель. А у меня в соответствии с законом совсем иная функция, а не заключение договоров комиссии. Если обратиться к статье 86 Закона о банкротстве, то там четко расписаны последствия после открытия конкурсного производства, а теперь звонят люди и говорят, что мы в октябре выписали справку. Это все от того, что разлетелись эти бланки по всей стране с подписью и печатью Крижевского С.Ф. (директор ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" - прим. редакции). Вообще то дело в отношении этой организации возбуждено по заявлению ИМНС по Могилевскому району. Сама организация постоянный клиент в судах по искам о признании сделок недействительными, о взыскании автомобилей, о взыскании денежных средств, у них большая задолженность по государственным пошлинам, но на суды представители ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" не ходят.

Я вам больше скажу, поскольку ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" "легло", директор зарегистрировал другую фирму, в том же офисе, в том же здании в Могилевском районе - "КСФ сервис" (расшифровка - Крижевский Сергей Федорович "КСФ№), и занимается тем же видом деятельности.

Данные портала "Картотека".

Как юрист я считаю, что правоохранительным органам нужно выходить на авторынок и брать тех людей, которые продают счет-справки ЧТПУП "ТаможСервисСнаб". Просто когда иски пойдут о признании сделок недействительными, я открыто скажу, что никаких сделок я не заключаю. Поэтому сейчас проще отказать в регистрации, чем потом бегать по судам. Кто такой ЧТПУП "ТаможСервисСнаб"? Я считаю, что просто директор с печатью. Ничего нет, ни площадки комиссионной, ни договором аренды, ничего, позвоните в ИМНС, они подтвердят, что должник ничего не показывает. Стоит вагончик на авторынке, там человек ходит с табличкой ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", и все. Ни документов, ни печати мне не передано, и изъять ее не можем, так как директора найти не можем, а он же еще и учредителем является.

Есть важный момент по хронологии событий, заявление о банкротстве от ИМНС поступило в начале августа 2018 года, и один экземпляр поступил должнику - ЧТПУП "ТаможСервисСнаб". То есть однозначно должник знал о рассмотрении этого заявления судом 04.09.2018 года. Но 28 августа он идет с печатью и получает 4000 бланков счет-справок, у меня есть информация от ИМНС о получении этих бланков. А уже после 4-го сентября, то есть когда полномочия директора в соответствии с законом прекращены, он опять идет с печатью и получает еще 350 или 380 бланков, точно не помню. Четырех тысяч ему мало было, получается. Вот и выходит, что вся его работа (директора) заключалась в том, чтобы печати ставить и подписи, а уже затем другие лица на рынках данные автомобиля вписывают. Если проанализировать сведения, то Крижевский С.Ф. сам никуда не ездит, в один день справку выписывают то в Пинске, то в Барановичах, то в Гомеле. Но это же абсолютно нереально физически находиться директору в этих местах в один день.

Вот и схема получается следующая: бланк счет-справки стоит примерно 7 рублей, а продают ее потом условно за 50 рублей, это зависит от "жадности" конкретного лица. Это я конечно же предполагаю, доказать это я не могу. Все заработали. А ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" работает с 2004 года. Ну а пока же каждый борется в одиночку".

В общем, пока у нас совет один: если вы все-таки решились на оформление счета-справки, проверьте, чтобы на бланке была печать, но никак не "ТаможСервисСнаба". Тем же, кто уже "попал", рекомендуем побыстрее разыскать собственника и оформить все через договор купли-продажи.