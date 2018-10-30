Он утонул 11 30.10.2018, 12:09

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Что известно о ЧП с «Адмиралом Кузнецовым».

В ночь на 30 октября в поселке Росляково под Мурманском затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Сообщается, что это произошел из-за внезапного скачка напряжения в электросети во время спуска корабля на воду. В результате инцидента крейсер получил повреждения. Возбуждено уголовное дело, сообщает svoboda.org.

Как рассказал РИА Новости представитель судоремонтного завода "Звездочка", из-за перебоя в подаче электроэнергии остановились насосы, цистерны плавучего дока переполнились и он "резко ушел под воду", в результате обрушились краны. Пострадали четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще двоих уже отпустили домой, сообщили ТАСС в медицинских учреждениях Мурманска. Один человек – старший механик смены – по-прежнему числится пропавшим без вести.

Накануне вечером мурманская телекомпания ТВ-21 сообщала о перебоях с подачей электричества в Мурманске. По одной из версий, причиной стал обильный снегопад, обрушившийся на город и его окрестности еще в пятницу.

Первоначально сообщалось, что сам авианесущий крейсер не был поврежден и его отбуксировали на другой судоремонтный завод. Однако глава "Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов позже заявил, что кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" во время инцидента с плавучим доком ПД-50, все-таки повредил его корпус и палубу. Об этом сообщает ТАСС.

"На палубу упал кран, с высоты примерно 15 метров, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, – сказал он. При этом Рахманов уточнил, что обрушение произошло на участках, которые не связаны с эксплуатацией "жизненно важного" оборудования крейсера. В настоящий момент ведется оценка ущерба.

Как сообщает "Интерфакс", повреждения крейсера не являются серьезными. "Обрушился один из кранов плавдока на летную палубу, но он удачно обрушился – упал в техническую зону, ту часть летной палубы, где были сделаны вырезы для выгрузки и загрузки оборудования в трюмы", – сказал неназванный источник агентства. Он также пояснил, что после завершения загрузки оборудования техническая зона летной палубы подлежала восстановлению и по этой причине "фактически никаких фатальных последствий этот инцидент не причинил".

После аварии с плавучим доком на 82-м заводе «Кузю» потащили на 35-й СРЗ. Упавший кран повредил кораблю летную палубу и корпус. Масштабы повреждений уточняются. Один человек считается пропавшим без вести, еще четверо в больнице. pic.twitter.com/QWXPuKwIaf — Рустем Адагамов (@adagamov) 30 октября 2018 г. «Кузя» на 35-м СРЗ. Виден упавший на палубу башенный кран. pic.twitter.com/Zux4JOfUMq — Рустем Адагамов (@adagamov) 30 октября 2018 г.

Впрочем инцидент с доком на 82-м судоремонтном заводе не повлияет на сроки возвращения единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" в боевой состав ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Никаких угроз, которые могли бы повлиять на сроки сдачи корабля, нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли выдержан график модернизации корабля и его сдачи ВМФ РФ в 2021 году.

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск), в результате которого пострадали люди, сообщили "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Несмотря на то, что о погибших в результате инцидента пока не сообщается, уголовное дело расследуется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, в понедельник в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление дока.

"В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести", – пояснили в следственном управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа мурманского следственного отдела на транспорте. Кроме того, из Санкт-Петербурга выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.

"В ходе производства следственных действий будет дана оценка, в том числе причин возникновения крена плавучего дока. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока", – подчеркнули в ведомстве.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2016 году он участвовал в российской военной операции в Сирии. При проходе "Кузнецова" через пролив Ла-Манш на пути из Североморска к сирийскому берегу Средиземного моря наблюдатели обратили внимание на густой черный дым, который шел из труб корабля. Российские власти отвергли предположения о неполадках на борту судна, однако сообщили о том, что "Адмиралу Кузнецову" предстоит ремонт.

Сирийский поход "Кузнецова" обошелся российскому бюджету в 7 миллиардов рублей. Во время операции в Сирии авианосец потерял два палубных истребителя: они разбились при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В апреле 2018 года Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова". Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на модернизацию российского авианосца потратят около 60 миллиардов рублей.

Плавучий док (ПД-50) был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. В 2001 году именно он использовался при подъеме на поверхность подводной лодки "Курск". Это единственный плавучий док такого размера в России. Помимо "Адмирала Кузнецова", в нем ремонтировался ракетный крейсер "Петр Великий".