Удлинитель из окна: почему программа развития электромобилей не сработает 8 30.10.2018, 17:53

3,083

Мнение давнего поклонника Tesla и других электромобилей.

10 тысяч электромобилей в Беларуси к 2025 году и 1304 электрозарядные станции к 2030-му — таковы планы белорусского правительства по развитию электротранспорта. Но владельцы электромобилей оценивают эти планы скептически, передает «Еврорадио». Инфраструктура, которую развивает государство, не подталкивает поменять бензин на ток и не сделает жизнь более комфортной.

Почему программа развития в Беларуси электромобилей в нынешнем виде не сработает, как нужно ее изменить для получения эффекта, в чём главное разочарование первых белорусских тесловодов? На эти темы журналисты пообщались с Вадимом Шутом — давним поклонником Tesla и других электромобилей.

- Как вы думаете, Вадим, через 12 лет электромобили таки станут обычным делом на дорогах Беларуси?

- Я думаю, если наше государство будет так относиться к зарядным станциям, то даже я откажусь от электромобиля. По крайней мере те зарядные станции, которые они хотят установить, — это не зарядные станции, а просто розетки. Вообще, у нас к 2030 году станет 80 действительно зарядных станций, из них только 25 будут супербыстрые. Так что программа правительства только ухудшает положение.

- Чем быстрые станции отличаются от медленных? Ну, кроме того, что одни медленные, а другие быстрые?

- Заряжать любой электромобиль можно от обычной электросети — 220, 380 вольт. Я знаю двух человек: один с третьего, другой со второго этажа выбрасывает во двор удлинители. Те зарядные станции, которые предлагает нам государство до 2021 года [431 ЭЗС типа Mode 3.] — это не зарядные станции, это просто удлинители, розетки. Автомобиль от этого зарядного устройства может заряжаться только с той скоростью, на которую рассчитана внутренняя зарядная станция самого автомобиля. Как правило, это 3,5 кВт, есть 5 кВт максимальная мощность. Самая мощная Tesla, которая выпускается на данный момент, это 16 кВт.

- Что это значит в километрах, в часах?

- Если Tesla имеет батарею 100 кВт⋅ч, то от зарядной станции типа Mode 3 она будет заряжаться 8 часов. А если взять Nissan Leaf, который имеет батарею 20 кВт, а у него бортовое зарядное стоит 3 кВт, то надо 7 часов зарядки, чтобы полностью зарядить. То есть вот эти зарядные станции, которые будут установлены — 1224 штуки Mode 3 к 2030 году — позволят нам заряжать автомобиль за час примерно на 15 км поездки. Медленные зарядки по эффективности — как розетки. Но розетки стоят гораздо дешевле. Эти зарядные станции не нужны.

Поехать на электромобиле в областной центр нереально

- А быстрых зарядок Mode 4 на всех основных трассах будет 80. Это через 50-70 км. И это значит, что путешествие по Беларуси на электромобиле будет выглядеть так: проезжаешь 300-400 км и должен стоять 8 часов?

- 300–400 — это для Tesla. Если взять самый распространённый и доступный на сегодня электромобиль Nissan Leaf, то у него запас хода летом — 140, зимой — 100 километров. 100 километров проехать, потом надо стоять 4 часа. Вообще, электромобили выпускаются с таким расчётом, что ночью, когда вы спите, ваша машина должна заряжаться. Утром я сажусь в машину, она у меня полностью заряжена, и еду. 300 километров проехал, вечером домой вернулся, снова на зарядку. То есть розетки должны быть везде во дворах, тогда люди будут покупать машины.

- Так получается, что даже в Могилёв, самый близкий к Минску областной центр, не съездишь…

- Ни на одном электромобиле, кроме Tesla, это не будет комфортно. Потому что у Nissan Leaf запас хода 140 километров. Даже на быстрой зарядке придётся стоять полчаса, потом проезжать 100 километров и опять стоять полчаса. Выходит, что на расстояние в 300 километров он потратит 5 часов.

А ещё, как правило, эти зарядки ставятся так, что можно заряжать только одну машину. У меня было несколько моментов, когда приезжаешь на заправку, а зарядная станция не работает или, например, занята. Суть в том, что ЭЗС, которые собираются поставить, надо ставить хотя бы в паре. Если одна занята, можно зарядиться на второй и поехать дальше.

Во Франции — розетки на фонарных столбах, у нас — удлинители из окон

- Сколько сейчас в Беларуси электромобилей?

- Около ста электромобилей, не считая гибридов, у нас есть. Но правительство планирует, что к 2025-м году у нас будет десять тысяч электромобилей.

- Сейчас сто, а в 2025-м — десять тысяч? Рост в сто раз за семь лет?

- Я считаю, что электромобилей у нас не станет столько, сколько хочет государство, до тех пор, пока у нас будут такие таможенные пошлины и всё остальное. Если ввозить в страну электромобиль, то надо заплатить 15% таможенной пошлины, потом ещё 20% НДС за всю сумму. Плюс ещё по мелочи — и получается, что если купить машину за десять тысяч евро, то надо ещё 38% добавить. До тех пор, пока не изменится эта ситуация, мы можем говорить о чём угодно, но 10 тысяч автомобилей не будет.

- Ну а вот этих 1304 ЭЗС, про которые говорится в планах по развитию электротранспорта, хватит, чтобы хоть сто электромобилей обеспечивать энергией?

- Я категорически против тех положений, которые есть на сегодня. Как правило, днём у каждого владельца автомобиль либо ездит, либо стоит возле офиса. Заряжать его возле офиса можно обычной розеткой — точно такой же, как эти 1224 зарядные станции. Только вот стоимость одной зарядной станции в десятки раз выше стоимости одной розетки [зарядные станции: “обычные” Mode 3 и “быстрые” Mode 4 разрабатываются и выпускаются на витебском заводе “Витязь”].

Вы знаете, если я еду на Tesla, то я на “обычной” зарядной станции могу за час взять порядка 30 км хода. То есть, чтобы доехать из загородного дома до Минска, мне надо час постоять. Если на Nissan Leaf, то это полтора-два часа отстоять. То есть эта зарядная станция абсолютно не нужна. “Витязю” я бы посоветовал съездить во Францию посмотреть, как у них на фонарных столбах висят обычные управляемые розетки.

Я был поражён. Недорогая гостиница не в самом лучшем районе Парижа. Возле парковки этой гостиницы стоят два фонарных столба. На столбах висят коробочки 25х20 сантиметров и толщиной 15 см и маленькая узенькая дырочка под монеты. Бросаешь два евро, разблокируется какое-то устройство, открывается крышка, под которой стоят розетки на 220 и 380 Вольт. Приехал на стоянку, поставил машину, бросил два евро, включил свою машину на зарядку, и заряжаешься. Я думаю, что стоимость устройства, которое там стоит, — 100, ну пусть даже 200 евро. Но это никак не сравнимо с теми функциями, которые предлагает “Витязь” в своих зарядных устройствах за 1500-2000 рублей. Нужно просто делать такие недорогие “коробки”, которые будут доступны в любом дворе, в любом доме, на любой парковке. Чтобы человек пришёл, включил, и всё. Вот тогда проблемы сразу отпадают.

1000 автомобилей с ДВС убивают одного человека в год

- Но чиновники скажут на это: “Пока у нас в Беларуси сто электромобилей, нет смысла создавать такую инфраструктуру”.

- Я думаю, так говорят люди, которые абсолютно не заинтересованы в улучшении уровня нашей жизни. Электромобиль — это экологически чистый вид транспорта. Где-то была информация, что за год в Беларуси мы теряем шесть тысяч жизней от болезней, которые вызваны выхлопными газами автомобилей. У нас порядка шести миллионов автомобилей. Выходит, тысяча автомобилей убивает одного человека в год.

Люди вначале покупаются на то, что на электромобиле ездить дешевле, но потом они приходят к осознанию того, что во дворе чисто, нет выхлопов, нет ржавчины от тормозных колодок — это всё плюсы электромобилей. Но самый большой плюс электромобилей, и государство должно осознавать, что мы перестанем терять человеческие жизни. Ведь это самое дорогое.

Затраты, которые государство планирует сделать, не стоят жизней и здоровья людей. Будь я хозяином страны, я развивал бы эту тему гораздо эффективнее, пусть и потратил бы больше. МТЗ, МАЗ имеют отличные технологии по шасси. Поставьте электродвигатель! Ночью зимой, когда трактор едет, чистит снег, какой гул стоит! А поставьте электродвигатель — так мы будем нормально спать, будет тише. Маршрутные такси пустите на электродвигателях. А скорая помощь? Вы представьте скорую помощь с электродвигателем? Это будет действительно скорая помощь, потому что динамика у электромобиля потрясающая. Это автомобиль, который быстро ускоряется, разгоняется. Автомобиль, который при торможении ничего не выбрасывает.

Кроме того, двигатели внутреннего сгорания — ведь они же ломаются. Вот я как директор СТО вам заявляю, что электромобили приезжают на ремонт просто поменять масло в редукторе раз в 40 тысяч километров и заменить антифриз раз в четыре года. Всё!

- Как вы думаете, есть ли в Беларуси какое-то лобби против электромобилей?

- До меня дошли слухи, что электроэнергия на зарядках будет стоить порядка 30 копеек за кВт. Это в три раза дороже, чем если бы я заражался дома! После 22:00 киловатт электроэнергии стоит 10 копеек, а они будут продавать по 30 копеек. Причём, думаю, дешевле они не сделают, потому что хотят быстро всё окупить.

Плохой пример Польши. У них электроэнергия стоит порядка 18-20 центов за киловатт, а для электромобилей продают за 70 центов. Поляки перестали ездить на эти заправки. Теперь они заряжаются возле магазинов (там хоть 20 минут, но бесплатно), потому что 70 центов за 1 кВт электроэнергии — это получается порядка 11 евро на 100 км. Это то же самое, что и бензин. А люди, покупая электромобили, рассчитывали на чём-то экономить. Сам-то электромобиль дороже обычного.

Противоположный пример — Эстония. Я часто раньше там бывал. Стоимость электроэнергии для населения — 12 евроцентов за киловатт. Когда я заряжаю электромобиль на заправке, то плачу 10 центов за киловатт. Получается, что мне выгоднее приехать на заправку.

- То есть инфраструктура стимулирует человека к тому, чтобы он купил электромобиль. Подсказывает ему реальными цифрами: ты будешь экономить.

- А дело в том, что там продажей электроэнергии, и в квартиры, и через заправки, занимается одна и та же организация. Там всё подсчитано, чтобы не нагружать местные сети. Я, если в деревне ставлю одновременно три машины на зарядку, свет потухает. Чтобы такого не было, чтобы не перегружать местные сети, в Эстонии сделали дешевле продажу электроэнергии на ЭЗС. Так они заодно сэкономили на модернизации сетей. Вот это правильный принцип.

- АЭС, если её достроят, изменит ситуацию? Ведь вопрос, кому продавать энергию с неё, до сих пор до конца не решён.

- От того, что АЭС построится, я думаю, нам легче не станет. Я инженер-электромеханик по специальности. У нас сети настолько старые и настолько неприспособленные, что даже если АЭС будет давать много энергии, от трансформаторной электростанции всё равно будут потери, которые не позволят нам ею пользоваться.

Лучший способ — это дать возможность людям заряжать автомобили в доступном месте, где-то возле дома, на парковках, и тогда Минэнерго будет хотя бы экономить деньги на том, что оно не просто подвело к розетке электричество, и оно куда-то пропало, а люди его купят. Скажем так, если бы я решал, я бы даже бесплатно давал [электроэнергию], потому что [она] всё равно теряется. Что так пришло к розетке и потерялось, что человек взял. Как приглашение бы работало: мол, бери, пользуйся, всё равно выбрасывать.