Как уроженка Орши отметила в Германии бриллиантовую свадьбу 2 30.10.2018, 19:36

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Жители Оффенбурга Владимир и Анна Лукашкины отпраздновали 60-летний юбилей своей свадьбы.

В понедельник 29 октября жители немецкого города Оффенбург Владимир и Анна Лукашкины отпраздновали 60-летний юбилей своей свадьбы. Об этом сообщил новостной сайт bo.de, передает belmir.by.

Владимир Лукашкин родом из Чимкента в Казахстане, где он также учился в начальной школе. Позже его семья переехала в Орск на Урале.

Там он, будучи семиклассником, встретил свою жену Анну, урожденную Пригожину, семья которой происходит из Орши в Беларуси.

Оба будущих супруга, которые уже улыбались вместе на общих фотографиях класса, окончили школу в возрасте 18 лет с серебряными медалями.

Затем переехали учиться в Свердловск, ныне Екатеринбург. Оба были студентами вузов: Владимир осваивал горное дело, Анна – филологию.

Они поженились 29 октября 1958 года. Через год родилась дочь Катерина, затем еще дочь Юлия и сын Дмитрий. Сегодня у Лукашкиных семь внуков, а скоро появится первый правнук.

Работа Владимира как квалифицированного маркшейдера привела семью в Башкирию, где он работал в горнодобывающей компании. Анна трудилась учителем.

Пара решила эмигрировать после того, как начали уезжать все больше и больше друзей и знакомых. Сегодня они живут в Оффенбурге, земля Баден-Вюртемберг.

Владимир возглавляет местный шахматный клуб для пожилых людей, а Анна поет в хоре.