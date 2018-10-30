«Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину 4 30.10.2018, 21:42

2,861

В РФ рассказали о деталях повреждения худшего в мире авианосца.

Кран, упавший на авианосец «Адмирал Кузнецов» при аварии на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, «оставил дырку 4 на 5 метров».

Об этом РИА «Новости» заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, на ремонт потребуются якобы «невеликие деньги». «Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы», — сказал Рахманов.

В ночь на 30 октября на заводе в Мурманске в ходе плановых ремонтных работ авианосца «Адмирал Кузнецов» произошло аварийное затопление плавучего дока ПД-50. В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один пропал без вести. Утверждалось, что сам крейсер не получил серьезных повреждений.

По предварительным данным, причиной аварии стало внезапное отключение электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока нештатно заполнились водой и он ушел на дно. Однако в компании «Россети», снабжающей завод энергией, заявили, что отключений в своих электросетях в момент инцидента не зафиксировали.