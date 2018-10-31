Лидия Морозова стартовала в Elite Trophy с победы 31.10.2018, 11:12

Лидия Морозова

Белоруска в паре с Сюко Аояма уверенно переиграла румынско-польский тандем.

Интернациональный дуэт Лидия Морозова (Беларусь) и Сюко Аояма (Япония) с победы стартовали на малом итоговом турнире ВТА. В первом матче группы "Lily" они уверенно переиграли румынско-польский тандем, пишет "Прессбол".

WTA Elite Trophy. Чжухай (Китай)

Парный разряд. Группа "Lily"

Лидия Морозова (Беларусь) / Сюко Аояма (Япония) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) / Алисия Росольска (Польша) — 6:3, 6:2