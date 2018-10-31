«Они фабрикуют дела и пытают людей»: что известно о парне, взорвавшем ФСБ 31.10.2018, 13:44

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Фото: Владимир Трефилов / Sputnik / Scanpix / LETA

Появились новые факты о теракте в Архангельске.

Утром 31 октября в здании управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. По информации Следственного комитета, его устроил 17-летний подросток, который погиб на месте. «Дождь» рассказывает главное, что известно о происшествии.

Момент взрыва

Взрыв произошел в 8:52 на входе в управление ФСБ. Мужчина вошел в здание и достал из сумки предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках. После этого из здания всех эвакуировали.

Трое сотрудников ФСБ получили ранения разной степени тяжести. По информации издания 29.ru, один из пострадавших — мужчина 32 лет, у него осколочные ранения лица и руки.

Устроившему взрыв оказали помощь, но он погиб от полученных ранений.

Фото очевидца.

Архангельск.

Здесь видно, что тело погибшего во время взрыва - внутри здания ФСБ. Внутри видны разрушения о взрыва.

@arhsvoboda

Нет секретов! pic.twitter.com/HvbzHSs9nf — Николай Прокофьев (@svoboda20121) 31 октября 2018 г.

«Я слышала хлопок, но люди, которые по другой стороне дороги, они почувствовали ударную волну», — рассказала «Комсомольской правде» очевидец Мария. По ее словам, мужчину выбросило из здания на выход взрывной волной.

Что известно о нападавшем

Взрыв устроил 17-летний местный житель, сообщили в Следственном комитете. Его личность установили, но подробности не сообщили. Взрывное устройство было самодельным.

Источник издания Nation News сообщил, что взрыв устроил студент Архангельского политехнического техникума Михаил Ж. New19 опубликовало фото его студенческого билета.

Znak.com опубликовал фотографию подозреваемого с камеры видеонаблюдения. Он не был сотрудником ФСБ, сообщил источник ТАСС в экстренных службах и подтвердила пресс-секретарь регионального управления ФСБ Елизавета Семушина.

Фото: Znak.com

В 8:45 в телеграм-канале «Речи Бунтовщика» появилось сообщение от Валерьяна Панова. Он предупредил о подготовке теракта и добавил, что берет на себя ответственность. Он объяснил решение тем, что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей». «Скорее всего, я подохну из-за взрыва», — написал он. Из сообщения следует, что он придерживался анархо-коммунистических взглядов.

Начало расследования

Уголовное дело завели по статьям о теракте (ст. 205 УК), а также о незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Следователи начали изучать круг общения подростка, а также обстановку в его семье. О мотивах нападавшего пока не сообщается.

Фото: 29.ru

В Архангельске усилили меры безопасности, рассказал губернатор региона Игорь Орлов.

Здание ФСБ находится на Троицком проспекте в центре Архангельска. Рядом с ним расположены областной театр драмы и торговые центры. Сразу после происшествия проспект перекрыли. Источники 29.ru сообщили, что сотрудники правоохранительных органах разыскивают мужчину на черной иномарке. У одного прохожего проверили документы возле места происшествия, после чего его увели в полицейскую машину.