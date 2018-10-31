Опубликованы кадры испытаний нового украинского минометного комплекса «Барс-8ММК»1
- 31.10.2018, 20:35
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Украинская разработка успешно прошла первый этап испытаний на полигоне.
На полигоне Вооруженных сил Украины прошли испытания нового украинского мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК" калибра 120 мм.
Видео опубликовано 31 октября в YouTube Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что комплекс был создан на базе бронеавтомобиля "Барс-8".
По его словам, машина оборудована автоматизированной системой разворачивания и управления огнем, боекомплект составляет 60 мин, а экипаж состоит из трех человек.
"Производители решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса. В частности, они достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и главное – безопасности его использования", – сказал Турчинов.