Опубликованы кадры испытаний нового украинского минометного комплекса «Барс-8ММК» 1 31.10.2018, 20:35

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Украинская разработка успешно прошла первый этап испытаний на полигоне.

На полигоне Вооруженных сил Украины прошли испытания нового украинского мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК" калибра 120 мм.

Видео опубликовано 31 октября в YouTube Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что комплекс был создан на базе бронеавтомобиля "Барс-8".

По его словам, машина оборудована автоматизированной системой разворачивания и управления огнем, боекомплект составляет 60 мин, а экипаж состоит из трех человек.

"Производители решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса. В частности, они достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и главное – безопасности его использования", – сказал Турчинов.