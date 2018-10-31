Литва обновила план защиты в случае аварии на БелАЭС 31.10.2018, 21:50

В предупредительную зону входит Вильнюс, находящийся в 50 километрах от строящейся станции.

В среду литовское правительство утвердило план эвакуации населения на случай аварии на строящейся в Островце БелАЭС, передает «Литовский курьер».

В случае крупной аварии на БелАЭС будут эвакуированы 6 тыс. жителей Литвы, находящихся в тридцатикилометровой зоне от ядерного объекта.

Эта так называемая активная зона защиты включает территории в самоуправлениях Вильнюсского района и Швянченского районов.

МВД Литвы, подготовившее план, утверждает, что он создан с учетом наиболее неблагоприятных условий инцидента на АЭС — размера аварии и неблагоприятных погодных условий.

В документе также предусмотрена стокилометровая зона превентивной защиты БелАЭС, в которой в случае аварии будут предприниматься прочие меры защиты.

План предусматривает положения, определяющие организацию и реализацию защиты населения, функции представителей государства и местных органов власти, порядок предупреждения и информирования общественности.

Эвакуация населения в случае аварии на БелАЭС будет стоить до 20 млн евро.

Литва является основным критиком БелАЭС, которая строится в 50-ти километрах от Вильнюса, утверждая, что объект строят без соблюдения всех требований безопасности, без соблюдения международных обязательств.