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Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО

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  • 4.10.2018, 13:34
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(обновлено) Кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ.

Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на министра обороны Нидерландов Анка Бейлевелда, передает РБК.

По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Среди них был IT-специалист. У подозреваемых были при себе дипломатические паспорта.

Россияне пытались взломать Wi-Fi-сеть ОЗХО, сообщает издание NOS. Ноутбук одного из них был связан с различными странами, в том числе с Малайзией. NOS отмечает, что россияне пытались получить информацию о международном расследовании авикатастрофы MH17 над Донбассом.

Постпредство России при ОЗХО отказалось комментировать заявление Нидерландов, сообщает «Интерфакс».

Власти Нидерландов обнародовали имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Согласно данным, озвученным на пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, это Алексей Сергеевич Моренец 1997 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков (1981), Олег Михайлович Сотников (1972) и Алексей Валерьевич Минин (1972). Об этом сообщает телеканал NOS, которые вел прямую трансляцию выступления министра.


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