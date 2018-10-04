Индекс Dow Jones обновил рекорд на фоне статданных 4.10.2018, 14:55

Впечатляющая статистика показала инвесторам, насколько сильна экономика США.

Фондовые индексы США в среду выросли, Dow Jones обновил рекорд на фоне сильных внутренних статистических данных, свидетельствуют данные торгов, пишет "Прайм".

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,2% — до 26828,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 8025,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 2925,51 пункта.

По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 230 тысяч по сравнению с показателем августа. Эксперты ожидали роста лишь на 187 тысяч.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение индикатора до 58,1%.

"Впечатляющая статистика показала инвесторам, насколько сильна экономика США", — приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Маддена (David Madden). Он отметил также, что рынок ждет пятничных данных по рынку труда, а также уделит особое внимание прибылям.