БАТЭ крупно проиграл греческому ПАОКу в Лиге Европы 5 5.10.2018, 7:40

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Фото: tut.by

Три первых гола борисовчане пропустили уже к 17-й минуте.

Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» во втором туре группового этапа Лиги Европы крупно проиграли греческому ПАОКу. Причем три гола борисовчане пропустили уже к 17-й минуте, сообщает tut.by.

БАТЭ — ПАОК — 1:4

4 октября. «Борисов-Арена».

Судья: Роберт Шергенхофер (Австрия).

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Поляков, Филипенко, Володько — Бага, Яблонский, Драгун (Глеб, 71) — Иванич, Туоминен (Скавыш, 59), Стасевич (капитан) (Гордейчук, 77).

ПАОК: Пасхалакис — Лео Матос, Фернанду Варела, Креспо, Тошка — Каньяс, Маурисио — Лимниос (Бисесвар, 70), Пелкас (капитан), Лео Жаба (Виейринья, 86) — Прийович (Акпом, 76).

Голы: 0:1 — Прийович (6, пас — Лео Жаба), 0:2 — Лео Жаба (11), 0:3 — Лео Жаба (17, пас — Маурисио), 1:3 — Креспо (61, автогол, пас — Иванич), 1:4 — Пелкас (73, пас — Лео Жаба).

Предупреждение: Володько (46).

Удары: 9−13.

Удары в створ ворот: 2−5.

Удары мимо ворот: 4−5.

Блокированные удары: 3−3.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Угловые: 5−3.

Владение мячом: 36%-64%.

Первый удар по воротам ПАОКа бориосовчане нанесли уже через 17 секунд после начала игры, однако с выстрелом Яссе Туоминена уверенно справился голкипер гостей Александрос Пасхалакис.

А к 17-й минуте БАТЭ уже проигрывал с крупным счетом 0:3. У гостей вовсю «зажигал» бразильский легионер Лео Жаба, который сначала выдал пас на серба Александара Прийовича, а затем поражал ворота Дениса Щербицкого сам. Отметим, что практически все угрозы воротам хозяев исходили с левого фланга атаки ПАОКа.

Добившись комфортного перевеса, ПАОК чуть сбавил обороты, но до конца первого тайма контролировал игру. Гости очень хорошо держали мяч. А едва борисовчане пытались его забрать, как следовали мгновенный взрыв и быстрая атака соперников.

И даже когда БАТЭ иногда все-таки овладевал мячом и пробовал вести позиционное наступление, то будто натыкался на неприступный забор у штрафной площади гостей. А попытки забросов в штрафную легко прерывались гостями.

Второй тайм борисовчане начали куда агрессивнее, и у ворот ПАОКа стали возникать опасные ситуации. Причем на 51-й минуте хозяева были близки к тому, чтобы распечатать неприятельские ворота, но голкипер Пасхалакис из-под перекладины вытащил мяч после выстрела Алексея Риоса.

53-я минута, когда стадион стоя аплодисментами почтил память Анатолия Капского, на сей раз забитого мяча БАТЭ не принесла. Но гол в ворота ПАОКа вскоре все же случился. Всего через 2 минуты после выхода на замену отличился Максим Скавыш. Хотя после подачи Игоря Стасевича с правого края мяч едва не вышел за пределы поля, но Мирко Иванич сумел оставить его в игре и уже слева навесил в штрафную площадь, где Скавыш вел верховую борьбу с соперником. Показалось даже, что мяч попал и в соперника, прежде чем найти путь в сетку — 1:3. К слову, позже в протокол были внесены изменения, где автором гола (в свои ворота) значился уже испанский легионер ПАОКа Хосе Анхель Креспо.

Играть оставалось еще около получаса, и какая-никакая надежда на спасение все же забрезжила. Тем более, что БАТЭ и после этого продолжал угрожать воротам ПАОКа, а на поле появился вышедший на замену Александр Глеб.

Однако уже спустя 2 минуты после появления Глеба ПАОК восстановил крупное преимущество в счете, реализовав практически первый серьезный момент во втором тайме. Отличился капитан греческого клуба Димитрис Пелкас, поразивший цель из центра штрафной площади. А пас ему отдал, конечно же, все тот же Лео Жаба, оказавшийся в холодный октябрьский вечер злым гением для БАТЭ. В активе бразильца в этой встрече 4 (2+2) результативных балла.

Забив четвертый мяч, ПАОК оживился и снова стал активнее атаковать. И на 89-й минуте в ворота БАТЭ едва не влетел и пятый мяч, но после выстрела голландского легионера Диего Бисесвара борисовчан спасла перекладина…

В другом матче нашей группы «L» английский «Челси» дома взял верх над венгерским «Види» (1:0) и с 6 очками после 2 туров единолично возглавил турнирную таблицу. У ПАОКа и БАТЭ теперь по 3 балла, у «Види» очков нет.

Следующий матч группового этапа Лиги Европы БАТЭ проведет 25 октября в гостях у «Челси».