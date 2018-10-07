В Беларуси снова подорожал бензин 4 7.10.2018, 8:10

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Цены на автомобильное топливо повысили 19-й раз с начала года.

С сегодняшнего дня автомобильное топливо на белорусских заправках подорожало на одну копейку.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья «Белнефтехим» продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо», — говорится в сообщении концерна.

Таким образом, стоимость литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,38 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,46 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,67 рублей, дизельное топливо - 1,46 рубля.

В Беларуси в 2018 году уже 18 раз менялись цены на автомобильное топливо. Последний раз цены были увеличены на копейку 30 сентября.