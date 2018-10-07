В Беларуси снова подорожал бензин

В Беларуси снова подорожал бензин4
- 7.10.2018, 8:10
- 1,067
Цены на автомобильное топливо повысили 19-й раз с начала года.
С сегодняшнего дня автомобильное топливо на белорусских заправках подорожало на одну копейку.
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
«С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья «Белнефтехим» продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо», — говорится в сообщении концерна.
Таким образом, стоимость литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,38 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,46 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,67 рублей, дизельное топливо - 1,46 рубля.
В Беларуси в 2018 году уже 18 раз менялись цены на автомобильное топливо. Последний раз цены были увеличены на копейку 30 сентября.