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Жители Могилева: Володя, едь домой!

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  • 7.10.2018, 8:38
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Фото: телеграм-канал Баста

Белорусский город – против российского империализма.

В Могилеве накануне визита президента РФ Владимира Путина появились многочисленные плакаты с призывом «Володя, едь домой!». Таким образом жители белорусского города выразили свое отношение к российскому империализму, сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, что визит Путина в Могилев запланирован на 11-12 октября в связи в с проведением в городе пятого форума регионов Беларуси и России.

Фото: телеграм-канал Баста

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