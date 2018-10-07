Жители Могилева: Володя, едь домой! 7 7.10.2018, 8:38

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Фото: телеграм-канал Баста

Белорусский город – против российского империализма.

В Могилеве накануне визита президента РФ Владимира Путина появились многочисленные плакаты с призывом «Володя, едь домой!». Таким образом жители белорусского города выразили свое отношение к российскому империализму, сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, что визит Путина в Могилев запланирован на 11-12 октября в связи в с проведением в городе пятого форума регионов Беларуси и России.