Жители Могилева: Володя, едь домой!7
- 7.10.2018, 8:38
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Белорусский город – против российского империализма.
В Могилеве накануне визита президента РФ Владимира Путина появились многочисленные плакаты с призывом «Володя, едь домой!». Таким образом жители белорусского города выразили свое отношение к российскому империализму, сообщает телеграм-канал «Баста».
Напомним, что визит Путина в Могилев запланирован на 11-12 октября в связи в с проведением в городе пятого форума регионов Беларуси и России.