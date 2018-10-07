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Sunday Times: Великобритания готова выключить свет в Кремле

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  • 7.10.2018, 9:40
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Лондон задействует кибервойска в случае российской агрессии.

Великобритания рассматривает возможность совершения кибератак против Москвы в качестве ответа на возможную агрессию со стороны России. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники, передает dw.com.

У Великобритании нет достаточных ресурсов, чтобы противостоять "агрессии Кремля", не используя при этом свои ядерные баллистические ракеты Trident. Поэтому представители оборонного ведомства Великобритании приняли решение развивать киберпотенциал страны с тем, чтобы при необходимости смочь "погасить свет" в Кремле, указывает газета.

Свои кибервойска Великобритания может задействовать, например, в том случае, если Россия "решит захватить небольшие острова Эстонии, чтобы проверить приверженность НАТО статье своего устава о том, что нападение на одну страну блока является атакой на весь блок", пишет The Sunday Times. Среди вариантов газета также перечисляет возможное "вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе", а также "нападение нерегулярных российских формирований на британские войска или угроза для новых британских авианосцев".

В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за последние десять лет военные учения: в маневрах в Омане участвуют около 5,5 тысяч военных. В них также задействованы 200 единиц бронетехники, шесть кораблей и восемь самолетов. На учениях, в частности, отрабатывают и проведение кибератак, и постановочные сражения с противником, который якобы использует "российские танки Т-72" - их роль исполняет конная гвардия, пишет газета.


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