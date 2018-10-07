«Ислочь» сенсационно победила БАТЭ 1 7.10.2018, 16:30

Борисовчане потерпели второе поражение в сезоне.

БАТЭ уступил "Ислочи" в выездном матче 24-го тура высшей лиги — 1:2. Дубль оформил форвард "волков" Дмитрий Комаровский. Борисовчане потерпели второе поражение в сезоне-2018, передает pressball.by.

ИСЛОЧЬ — БАТЭ — 2:1

ИСЛОЧЬ: Туранок, Зюлев, Рахманов, Джон, Шагойко, Калугин, Патоцкий, Быченок (Талейко, 68), Холодинский (к), Мичунович (Руденок, 59; Бубнов, 84), Комаровский, Жуковский.

Запасные: Хаткевич, Алисейко, Ясюкевич.

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Березкин (Глеб, 60), Драгун (Яблонский, 82), Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич (к), Бага, Поляков, Мукам (Туоминен, 60).

Запасные: Щербицкий, Кизито, Волков, Володько.

ГОЛЫ: 1:0 — Комаровский (10, с пенальти). 2:0 — Комаровский (53). 2:1 — Риос (58).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чичкан (5).

На 13-й минуте Стасевич не реализовал пенальти (мимо ворот).