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Гуренко: Чемпионская гонка продолжается? Думаю, что все возможно

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  • 7.10.2018, 21:44

Главный тренер минского «Динамо» после победы над «Смолевичами» поделился мнением о чемпионской гонке в сезоне.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Смолевичами» (2:0) в 24-м туре поделился мнением о чемпионской гонке в сезоне, передает «Трибуна».

– БАТЭ проиграл, а все остальные преследователи набрали по три очка. Гонка продолжается?

– Тем и чемпионат будет интересней. Думаю, что все возможно. Очень высокий средний уровень команд. Вы сами видите, что и минское «Торпедо» ожило. Все будут биться. И «Луч» просто так сдается, и «Днепру» надо вылазить. И хорошо, что середняки у нас боевитые :)

Чем больше будет таких хороших команд, тем интереснее будет чемпионат, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».

Напомним, сегодня в Минске БАТЭ проиграл «Ислочи» (1:2). Команда Алексея Баги по-прежнему лидирует в таблице чемпионата, набрав 57 очков. У «Шахтера» и минского «Динамо» по 48 очков. У «Витебска» четвертая позиция и 47 очков.

До конца чемпионата осталось сыграть шесть туров.

25-й тур начнется 19 октября. Сейчас наступает пауза на игры сборных.


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