Белорус продал машину за доллары – и остался без авто и денег 15 8.10.2018, 9:59

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Скандальный случай произошел в Бресте.

Брестчанин продал машину, с ним рассчитались долларами: в результате – ни машины, ни денег.

Белорусы, в отличие от, например россиян, цены на крупные покупки меряют в долларах. Хранят сбережения обычно тоже в валюте. И рассчитываются часто в валюте, хотя по закону это и запрещено. Как часто белорусы попадаются при осуществлении таких сделок – не известно. Но такие случаи есть, пишет kp.by.

Например, в Бресте мужчина продавал свой Volkswagen Jetta. Цена вопроса – $10.000. Покупатель рассчитался долларами – продавец валюту принял. Сделка попала в поле зрения правоохранителей. В результате продавец лишился и машины, и валюты. А в довесок получил 1225 рублей штрафа. Почему именно на эту сделку обратили внимание сотрудники милиции? Была ли это так называемая контрольная закупка? Об этом не известно.

Рассчитался со строителями или грузчиками в валюте? Получи штраф!

Ответственность за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства предусматривает указ президента «О порядке при осуществлении валютных операций». Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин – а это от 1225 до 2450 рублей. Этим же указом предусмотрена конфискация предмета сделки, а также конфискация иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения.

- На сегодняшний день не все понимают, что ответственность за вышеуказанные деяния наступает не только когда обмен иностранной валюты либо принятие иностранной валюты в качестве платежного средства происходит на рынке, либо в ином специализированном месте, но и когда такие действия осуществляются в быту, - говорят в Ленинском РОВД Бреста. - Так, зачастую имеют место случаи выполнения строительных и иных ремонтных работ, услуг по перевозке товаров, ремонту одежды, и иных работ и услуг, а расчет происходит в иностранной валюте. Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности.