Не только Крымский мост: на полуострове произошла авария турбины Siemens? 4 8.10.2018, 12:04

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ЧП произошло на Балаклавской теплоэлектростанции.

В оккупированном Крыму произошла авария с турбиной Siemens, которая была доставлена туда в обход санкций. ЧП с газовой установкой привело к возгоранию и разрушению крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ), пишет segodnya.ua.

Благодаря спутниковым снимкам удалось узнать, что обнаружить проблемы у оккупантов удалось 30 августа 2018 года. Оказалось, что прогорел участок кровли крыши размерами 10х20 метров.

"В указанном помещении установлены газовые турбины Siemens, которые импортированы в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории Крыма. По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания Siemens не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования", – говорится в сообщении МТОТ.

Также в Министерстве отметили, что строительством ТЭС занимается компания "Технопромэкспорт" из корпорации "Ростех", находящейся под украинскими и международными санкциями.

В то же время газ для этой турбины оккупанты планируют незаконно добывать из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец" (MODU Crimea 2), "Украина" ("Независимость").

Как сообщалось, 2 октября Россия запустила скандальные турбины Siemens в оккупированном Крыму. Доставленные в обход санкций в оккупированный Россией Крым энергоустановки были запущены на ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Напомним, ЕС расширил санкции против России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В рамках непризнания российской аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе. По мнению ЕС, создание независимого энергоснабжения Крыма поддерживает его "отделение", подрывая территориальную целостность Украины.