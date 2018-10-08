закрыть
8 октября 2018, понедельник, 13:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Не только Крымский мост: на полуострове произошла авария турбины Siemens?

4
  • 8.10.2018, 12:04
  • 4,927

ЧП произошло на Балаклавской теплоэлектростанции.

В оккупированном Крыму произошла авария с турбиной Siemens, которая была доставлена туда в обход санкций. ЧП с газовой установкой привело к возгоранию и разрушению крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ), пишет segodnya.ua.

Благодаря спутниковым снимкам удалось узнать, что обнаружить проблемы у оккупантов удалось 30 августа 2018 года. Оказалось, что прогорел участок кровли крыши размерами 10х20 метров.

"В указанном помещении установлены газовые турбины Siemens, которые импортированы в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории Крыма. По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания Siemens не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования", – говорится в сообщении МТОТ.

Также в Министерстве отметили, что строительством ТЭС занимается компания "Технопромэкспорт" из корпорации "Ростех", находящейся под украинскими и международными санкциями.

В то же время газ для этой турбины оккупанты планируют незаконно добывать из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец" (MODU Crimea 2), "Украина" ("Независимость").

Как сообщалось, 2 октября Россия запустила скандальные турбины Siemens в оккупированном Крыму. Доставленные в обход санкций в оккупированный Россией Крым энергоустановки были запущены на ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Напомним, ЕС расширил санкции против России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В рамках непризнания российской аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе. По мнению ЕС, создание независимого энергоснабжения Крыма поддерживает его "отделение", подрывая территориальную целостность Украины.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип