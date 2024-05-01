В небе над Украиной зафиксировали яркую вспышку 2 1.05.2024, 9:07

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Что это могло быть?

В ночь на среду, 1 мая, в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей, передает obozrevatel.com.

Предварительно, эта вспышка была вызвана падением метеорита или другого космического тела, однако официальной информации пока нет. В сети публиковали кадры вспышки, снятые в разных регионах.

Отметим, что тревогу по областям в этот момент не объявляли, так что с войной это явление, скорее всего, связи не имеет.