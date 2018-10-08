Американец почистил кошелек и «нашел» миллион долларов

Американец почистил кошелек и «нашел» миллион долларов3
- 8.10.2018, 15:55
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Американец решил убраться в своем портмоне и то, что он там обнаружил, повергло его в шок.
Мужчина из штата Коннектикут Чарльз Дадли стал миллионером, обнаружив в своем кошельке завалявшийся лотерейный билет. Об этом сообщает UPI (перевод — korrespondent.net).
Американец решил устроить "ревизию" в своем кошельке и нашел там выигрышный билет. Он пролежал там около пяти месяцев.
По словам счастливчика, он приобрел билет на заправке в городе Уилтон еще в мае 2018 года.
Ради интереса мужчина просмотрел выигрышную комбинацию за тот период и не поверил глазам.
Лотерея принесла ему миллион долларов, а до истечения срока действия билета оставалось меньше месяца.