Ради медиацентра для госСМИ предлагают снести спорткомплекс «Динамо» 4 8.10.2018, 16:30

Площадь нового медиацентра - более трех гектаров.

Недавно государство объявило конкурс на лучшую архитектурную концепцию здания медиацентра для размещения телеканалов, который должен раскинуться на площади более трех гектаров.

Как оказалось, для его строительства определили площадку в престижном месте — напротив Банка развития на берегу Свислочи. Правда, ради медиацентра нужно снести спорткомплекс «Динамо», сообщает tut.by.

Построить в Минске большой медиацентр для телеканалов Лукашенко пообещал на встрече с руководством государственных СМИ в апреле. А уже в октябре объявили конкурс на лучшую архитектурную концепцию этого здания.

Оно должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных между собой обслуживающей частью. Там должен расположиться в том числе пресс-центр на 200 мест, помещение для съемок площадью 1500 «квадратов», помещения для съемок площадью 800 «квадратов» и другие объекты. Высота здания — не более 30 метров. Уместить все необходимо на территории 3,5 гектара. Но где же найти столько свободной земли в центре Минска?

На сайте Мининформа для размещения медиацентра указан участок в границах Машерова — Даумана и Свислочи. Конкретной локации там не обозначено. В Министерстве информации сказали, что информация о конкурсе на их сайте — исчерпывающая.

Медиацентр нужно разместить в границах красных линий. Как видим, построить на этом участке объект на 3,5 гектара невозможно, не снеся спорткомплекс «Динамо». Изображение с сайта Министерства информации

Как подтвердил информированный собеседник, медиацентр предполагается строить на месте спорткомплекса «Динамо», где сейчас проходят в том числе книжные ярмарки. Это значит, что сооружение надо снести.

Директор спорткомплекса «Динамо» Петр Шляжко сказал, что не в курсе о возможном сносе. Его об этом в известность никто не ставил.

Возможные границы участка. Изображение: Яндекс.Карты

Заявки на архитектурную концепцию медиацентра принимаются до 22 октября. Дальнейшие же сроки реализации проекта пока призрачны, добавляет собеседник портала. Предполагается, что более предметно к этому вопросу вернутся после Европейских игр.

Спорткомплекс общей площадью почти десять тысяч квадратных метров открыт в 1978 году. Он включает в себя крытый легкоатлетический манеж, спортивный зал, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, велобазу, гребную базу, республиканский центр спортивной медицины и открытые теннисные корты.

Отметим, что разговоры о комплексной реконструкции этого здания велись еще с начала 2000-х, но все ограничилось лишь косметическими ремонтами. Спорткомплекс «Динамо» использовался и как тренировочная база для белорусских сборных по художественной гимнастике, но в связи с открытием Дворца на проспекте Победителей, эта функция отпала.