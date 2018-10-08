закрыть
8 октября 2018, понедельник, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Facebook представил свой первый гаджет

  • 8.10.2018, 19:53
Фото: newsroom.fb.com

Модели устройства под брендом Facebook получили название Portal и Portal+.

Социальная сеть Facebook выходит на рынок с линейкой дисплеев. Компания представила свой первый гаджет, с помощью которого можно устраивать видеозвонки, передает РБК.

Гаджет представлен в двух вариантах. Первый, получивший название Portal, имеет 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Второй — Portal+ — получил 15-дюймовый экран, разрешение которого 1920x1080 пикселей.

«Обе модели разработаны для того, чтобы помочь вам почувствовать себя ближе к важным людям в вашей жизни и сделать видеочаты менее похожими на вызовы, а больше на то, будто вы на самом деле находитесь в одной комнате», — заявляет производитель.

Гаджет с помощью «умной» камеры позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту. Камера автоматически следит за передвижениями и держит в фокусе собеседника. Технология «умного» звука минимизирует фоновый шум и автоматически улучшает качество звука вне зависимости от того, на каком расстоянии собеседник находится от дисплея.

Устройство позволяет общаться с контактами из Facebook Messenger, даже если у них нет аналогичного гаджета. В этом случае они смогут общаться с телефонов или планшетов, на которых установлен Messenger. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек одновременно.

Отдельно компания подчеркивает, что Facebook не прослушивает, не просматривает и не сохраняет содержимое видеозвонков, сделанных при помощи гаджетов Portal. Все видеозвонки зашифрованы, заявляет производитель.

Гаджеты от Facebook станут доступны для продажи на территории США в ноябре по цене $199 за Portal и $349 за Portal+. Пока же дисплеи доступны для предзаказа в США на facebook.com, а также на Amazon и Best Buy.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип