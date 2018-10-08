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В ГРУ возложили вину за шпионские провалы на близкого друга Чепиги-Боширова

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  • 8.10.2018, 21:40
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Центр «Досье» рассказал о совещании в Минобороны РФ из-за провалов ГРУ.

Министерство обороны РФ на секретном совещании 6 октября возложило ответственность за провалы сотрудников российской военной разведки в кибероперациях за рубежом на полковника ГРУ Константина Бахтина, сообщает центр Досье со ссылкой источник в военном ведомстве.

"В числе прочих виновных в неудачах разведки назвали работающего под "крышей" посольства РФ в Нидерландах полковника ГРУ Константина Бахтина, который оказался близким другом отравителя Скрипалей Анатолия Чепиги ("Руслан Боширов")", - говорится в сообщении.

По данным источника центра Досье, группы ГРУ, засланные проводить кибердиверсии за рубежом, были обречены на провал. В частности, как сообщил источник, контрразведка Нидерландов прослушивала телефон второго секретаря посольства РФ Константина Бахтина, который постоянно обсуждал детали кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Отмечается, что на секретном совещании в Минобороны РФ действия российских кибердиверсантов охарактеризовали такими словами, как "дремучая некомпетентность", "беспредельное разгильдяйство", "дебилы" и "еще бы буденовки надели".

Досье отмечает, что в связи в громким провалом в ГРУ пройдет большая зачистка. В том числе Бахтина в ближайшее время "отзовут в Москву и, возможно, снимут не только погоны".

Согласно данным расследователей, во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Бахтина с семьей поселили в общежитии, где жил подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"). Чепиги и Бахтины дружили семьями и вместе отмечали праздники.

По данным Досье, Бахтина отправили в посольство РФ в Нидерландах, где он также искал агентурные подходы к международной следственной группе, расследующей уничтожение в 2014 году малайзийского Боинга в небе над Донбассом.

Напомним, ранее Минобороны Нидерландов рассказало, что еще в апреле из страны были высланы четверо сотрудников ГРУ, подозреваемых в подготовке хакерской атаки против Организации по запрещению химоружия и лаборатории в швейцарском Шпице, где расследуют химатаки в Великобритании и Сирии.

Кроме того, по данным следствия, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

Вслед за Нидерландами Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ.

К обвинениям в кибератаках в адрес РФ присоединились также Канада и Бельгия.


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