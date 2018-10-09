Приближающийся к США шторм Майкл усилился до урагана 9.10.2018, 8:04

Завтра стихия достигнет побережья Флориды.

Тропический шторм Майкл, двигающийся от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в Национальном центре ураганов США, пишет nv.ua.

По прогнозам специалистов, в среду, 10 октября, ураган достигнет побережья Флориды и может усилиться до третьей категории.

"Вне зависимости от точной силы урагана вдоль побережья Флориды в Мексиканском заливе возможно возникновение штормовых волн, опасных для жизни", - сообщили в центре.

Метеорологи предупредили, что удар Майкла может привести к блокированию дорог, перебоям в подаче электричества и воды в течение последующих нескольких дней или недель.

Ранее во Флориде был объявлен режим ЧС в связи с усилением тропического шторма Майкл.