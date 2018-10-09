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«Белавиа»: В самолете сработала сигнализация о неполадках системы кондиционирования

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  • 9.10.2018, 8:52

В компании прокомментировали ЧП на рейсе из Москвы в Минск.

Ближе к ночи появилась информация, что полет принадлежащего «Белавиа» Boeing-737-800, который стартовал из международного аэропорта Жуковский в Минск, проходит в нештатном режиме. Воздушному судну пришлось снижаться с 10 км до 3 и преодолеть на этой высоте весь путь. Были версии о разгерметизации или ошибке приборов, которые отвечают за ее обнаружение. В белорусской авиакомпании объяснили, что случилось. Полет действительно проходил на высоте 3600 метров, сообщает onliner.by.

— После взлета самолета рейса B2974, следовавшего по маршруту Москва — Минск, во время начального набора высоты сработала сигнализация о неполадках воздушной системы кондиционирования. В связи с этим командиром экипажа было принято решение о снижении и дальнейшем следовании на безопасной высоте. Пилоты действовали согласно существующим инструкциям. Также экипаж регулярно информировал пассажиров о ходе полета. Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск в 21:45. Приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства. Авиакомпания «Белавиа» делает все, чтобы полеты проходили безопасно и комфортно, — заявили в компании.


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