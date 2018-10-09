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Профсоюз РЭП пробежал международный марафон под бело-красно-белым флагом

  • 9.10.2018, 11:15

Активисты профсоюза РЭП из Брестской области приняли участие в международном марафоне, их поддержали коллеги.

7 октября в Малорите прошел международный марафон, пишет praca-by.info. В нем приняли участие и члены независимого профсоюза РЭП, в том числе и Владимир Малей, правовой инспектор труда по Брестской области. Свой пробег они посвятили профсоюзу РЭП.

Зинаида Михнюк, заместитель председателя РЭП, так прокомментировала участие в марафоне:

- Семь лет назад в этот день был Народный Сход! Что в этом году? Мы, активисты Брестского региона, выезжали в Малориту на международный марафон, чтобы поддержать наших профсоюзных бегунов! Они сами сделали надписи на майках: "Солидарность" и эмблема РЭП.


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