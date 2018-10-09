«Минскметрострой» рассказал, почему остановилась копающая метро «Алеся» за €11 миллионов 9.10.2018, 13:02

Фото: Павел МАРТИНЧИК / kp.by

Чиновники намерены купить второй щит для прокладки метро.

Механизированный тоннелепроходческий комплекс «Алеся» возобновит работу на строительстве третьей линии метро после завершения пусконаладочных работ, сообщил главный инженер предприятия «Минскметрострой» Аркадий Арутюнян. Проходческие работы приостановлены с 26 июня, пишет onliner.by.

До этого «Алеся» уже прошла два тоннеля в сторону будущей станции «Юбилейная площадь» и 200 м в направлении станции «Ковальская Слобода».

«Мы рассматривали несколько причин остановки комплекса: наличие сооружений техногенного характера, которые могли оказаться на участке и препятствовать проходке (их не нашли), некорректная работа оборудования (это выясняется) и сложные гидрогеологические условия. Скорее всего, третья причина является основополагающей», — отметил Аркадий Арутюнян.

В настоящее время специалисты проводят замену режущего элемента. Подготовлен план мероприятий, чтобы ускорить строительство и открыть первые четыре станции третьей линии в срок — в 2020 году.

«Мы находимся на территории частного домовладения, что является определенным сдерживающим фактором. Надеюсь, что в ближайшее время эта проблема с помощью городских властей будет решена», — добавил Аркадий Арутюнян.

Также сегодня стало известно, что «Минскметрострой» вернется к вопросу закупки второго механизированного тоннелепроходческого комплекса после выяснения причин остановки оборудования в районе будущей станции «Вокзальная».

«Проведен ряд конкурсов по приобретению второго тоннелепроходческого комплекса, но, учитывая, что в настоящее время есть определенные трудности с проходкой, временно взяли тайм-аут, чтобы разобраться с причинами, так как техническое задание формировалось на основании опыта, знаний, конструкций, которые эксплуатируются. Если потребуется, внесем изменения в техзадание и продолжим процедуру выбора поставщика оборудования», — отметил Аркадий Арутюнян.