Стратегия Чарторыйского: как магнат возрождал независимость Польши и Беларуси 9.10.2018, 14:44

Князь имел большое влияние на российского императора Александра I.

Речь Посполитая, стертая с карты Европы волей российской царицы Екатерины Второй, могла возродиться ее внуком, императором Александром. На это был направлен план друга молодого царя и его фаворита князя Адама Чарторыйского. В 1805 году, когда Бонапарт стремился к разгрому империи Габсбургов, князь Адам руководил внешней политикой России. Он предполагал, что для защиты от нараставшей французской военной угрозы было бы полезно создать на западных рубежах империи вассальную буферную державу, пишет litvin.pl.

Князь Адам Чарторыйский -- молодой сподвижник царя Александра Первого

Земли для возрожденного Польского королевства можно было бы отторгнуть от Пруссии. Ведение боевых действий против пруссаков предполагалось документами Воинской комиссии, занимавшейся с 1803 года планами войны на европейском театре. Документ «Изъяснения к предположениям инженером и квартирмейстером генералом Сухтеленом, учиненным на случай военных ополчений» указывает, что противниками Российской империи могли стать Пруссия, Швеция, Турция и Австрия.

На прусское направление выдвигались южная Днестровская группировка и западная Литовская ( из трех армий или корпусов). Литовская армия силами своих трех составных частей должна была захватить Кенигсберг, Мемель, Варшаву. На западное направление выдвигалось свыше 300 батальонов и 200 эскадронов под прикрытием 40 артиллерийских рот. К созданию ударного кулака российские генералы приступили уже в конце 1803 года.

Разгром австрийцев при Ульме сорвал план восстановления Польши

В январе 1805 года у Гродно, а также возле Кобрина и Бреста, возле ряда населенных пунктов Жемайтии были собраны боеспособные и пополненные до штата военного времени полки пехоты, кавалерии, артиллерийские части и саперы. Войска ждали приказа для нанесения удара по пруссакам. Российскому министерству иностранных дел было известно о переговорах прусского короля Фридриха Вильгельма III с наполеоновскими дипломатами, сулившими передачу Берлину Ганновера. Поэтому Адам Чарторыйский полагал, что после неизбежного разгрома Пруссии Россией появится хорошая возможность восстановления Польского королевства.

Для русского царя А. Чарторыйский изложил свой замысел в «Записке об устройстве европейских дел в случае успешного окончания войны». В ней подробно говорилось о способе восстановления Польского королевства в границах 1772 г. Новоая Польша могла бы состоять в династической унии с Российской монархией. Русский царь одновременно был бы и польским королем.

План князя Адама, воплотивший идеи поданной царю записки, предполагал переустройство Европы, которое было в каких что чертах совершено к середине 19 столетия. По мнению Чарторыйского, следовало бы объединить мелкие княжества в Германскую империю, сжатую между Австрией (ей передавалась Бавария и Мекленбург) и Францией ( с границей до Рейна). Тогда на европейском континенте были бы только четыре великие державы: Россия, Австрия, Германия, Франция. Англия была бы союзницей России и вершила бы вместе с ней все европейские дела.

В своем имении Пулавах князь Адам разъяснял царю Александру главные детали плана по возрождению Польши. При начале боевых действий коалиции России, Англии и Франции в 1805 году на территории Пруссии поднялось бы восстание польского населения. Восставшим оказали бы помощь русские полки. Сейм утверждал образование Польского королевства на отторгнутых русской армией землях Пруссии. И королем нового государства этот же сейм провозглашал императора Александра.

Князь Адам Чарторыйский в преклонные годы

В начале 1805 года против Пруссии выдвигалась отдельная армия генерала Михельсона. Эти войска были отозваны только в ноябре 1805 года. Их командующего отправили в Галицию на пост командира российского корпуса. Пруссия упорствовала, выжидала, отказывалась присоединяться к России и Австрии, чтобы воевать против Франции. В это время армия Кутузова уже двигалась быстрыми маршами в Богемию, чтобы соединиться с армией австрийцев (герцог Фердинанд).

Министру иностранных дел Пруссии барону К. А. Гарденбергу был вручен российский ультиматум. Пруссия стояла на грани войны с Россией. Царь Александр решился отдать приказ об атаке пруссаков. Князь Адам всячески поддерживал его в этом вопросе. Еще немного и Пулавский план воплотился бы в жизнь с неумолимостью сорвавшейся лавины.

Но в этот момент замысел Чарторыйского был разрушен Наполеоном. Он приказал своим солдатам пройти через Ансбах, несмотря на прусский нейтралитет. Отношения между Пруссией и Францией резко обострились. Дерзость Наполеона, пренебрежение его к прусским интересам возмутили Берлин. Там стали подумывать об отпоре французам. Король Фридрих Вильгельм III без всяких проволочек согласился на проход российских войск через территорию Пруссии. Более того – прусские части стали группироваться на западной границе.

Наполеоновское высокомерие привело к появлению у Франции нового врага. Царь Александр в октябре 1805 года прибыл в Берлин, где состоялась клятва его и короля Пруссии (вместе с королевой Луизой) у гроба Фридриха Великого.

Патетическая сценка знаменовала поворот пруссаков на сторону антифранцузской коалиции. Только разгром армии австрийского генерала Макка под Ульмом заставил короля пруссаков повременить и не начинать военных действий против Наполеона.

Пулавский план в конце концов был сорван. Пруссия не отдала России территории для нового Польского королевства. Грезы князя Чарторыйского о новой Польше заставили русского царя держать до 150 тысяч солдат и офицеров на границе с Пруссией, что ослабило военную мощь русских на Дунае. Наполеону удалось нанести поражение Кутузову при Аустерлице. Этой катастрофы могло не произойти, если бы русские войска из Пруссии ударили бы по коммуникациям французов.

Возрождение Польского государства осуществил к 1812 году не Александр, а его противник – император Наполеон. Российская власть в Варшаве была установлена только после крушения Наполеона в кампании 1814 года, когда царь Александр стал властелином Королевства Польского, как и замышлял некогда князь Чарторыйский.