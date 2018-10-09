Можно ли считать племена лютичей нашими предками? 9.10.2018, 22:55

Интересная концепция этногенеза белорусов.

Было время, когда Беларусь называли Великим Княжеством Литовским, а в обиходе просто Литвой. Так давайте разберемся, почему так было. И почему родовые дворянские гнёзда принадлежат то панцирным боярам Великого Княжества Литовского, то литвинской шляхте Речи Посполитой. Начнём с термина «литва», пишет litvin.pl.

Кто были предки лютичей?

Считается, что предками загадочных лютичей были племена, о которых нам сообщает классик античной истории Геродот. Ему было известно о стране Невриде, где в дремучих и болотистых чащах жили воинственные люди-оборотни. Они властвовали не только над людьми подлунного мира, но и на миром теней, умели возвращать мертвецов к жизни. Сведения о неврах можно прочесть в IV книге труда Геродота. Причем вместе с нервами историк перечислял и меланхленов, будинов, андрофагов.

Отец истории рассказывал о том, что земли нервов находились на краю обитаемого мира. За ними располагалось только холодное и покрытое туманами море. Не исключено, что Геродот говорил о Балтике

Древние племена облачались в волчьи шкуры

Вплоть до начала века двадцатого белорусы, летувисы рассказывали предания о людях волках, которые могли нагонять порчу и уходить в болота от преследования, растворяясь в туманах. Память о нервах мы найдем и в памятнике древнерусской письменности «Слове о полку Игоревом».

Там говорится о князе-мистике Всеславе Полоцком, который в образе волка мог перебегать из стольного Киева в далекую Тмуторокань. Вспомним и персонажа русских сказок Серовго Волка, который также мог оборачиваться человеком и помогать в трудную минуту Ивану-царевичу.

Если откинуть всякую мистику, то легенды о людях-волках рисуют нам образы древних воинов, облаченных в волчьи шкуры. Трофеями, добытыми на охоте — волчьими головами, хвостами, клыками нервы и лютичи украшали свои щиты, одеяние, накидки.

Лютичи — волчье племя

Лютичи — название племенного союза полабских славян, которые жили в регионе между Одером, Балтийским морем и Эльбой. Они принадлежали к лужицкой культуре. Интересно, что лютичами (лютами) их звали соседи, себя же эти славянские племена обозначали, как вильци (волки).

Странно на первый взгляд: слова «люты» и «вылк (вълк)» в старославянском — синонимы. Почему такая целенаправленная и упорная разница в обозначении. Есть интересная теория.

Расселение племен лютичей

Другие волки

Много веков тому назад на территории Северной Америки кроме волка серого обитал волк лютый. Был мощнее своего более мелкого собрата, мог в одиночку схватить на бегу бизона и свалить. Если предположить, что по перешейку между Америкой и Азией лютоволк кочевал, то мог он в стародавние времена добраться и до побережья Балтики.

Потом ледники закрыли территории переходов. Добычи стало мало, гигантские звери принялись охотиться на более мелкую дичь, на людей. Из-за недостатка пищи они со временем вымерли, но в родовой памяти потомков жертв остались.

За безудержную храбрость, за свирепость в боях и называли соседи вильцев лютичами (лютыми), подчёркивая существенное их отличие от обычных племён тотема волка.

Борьба с германцами

В 12 веке остатки племён лютичей, под военным давлением со стороны Священной Римской империи, покидают разорённые родовые гнёзда и уходят на юго-запад. Расселяясь по берегам Днепра, Вислы, Западной Двины, Березины, Вилии, Полоты, они соприкасаются с племенами балтов, славян, ятвягов и мирно сосуществуют с ними. Местные обозначают пришельцев искажённым термином «лютва», который потом трансформируется в литву.

Со временем обозначение «литва» перешло на все племена, обитающие на Чёрной Руси, а людей стали звать литвинами. Своих обидчиков литвины не забыли, а поэтому воевали с германцами (саксонцами) постоянно, особенно с крестоносцами. Пока в 1410 году, в союзе с поляками и татарами, не размотали немецкие хоругви под Грюнвальдом. Да так лихо, что потом 300 лет немцы на территорию Беларуси носа не показывали.

Чудеса генетики

О лютических корнях напоминает ещё одна особенность белорусов — внешность. Если на юге страны преобладает генотип темноволосых, среднего роста, зеленоглазых людей, то большинство жителей севера республики — высокие голубоглазые светловолосые. Лютва в здешних местах «сильнее наследила».

Есть ещё одно противоречивое ненаучное отличие северной шляхты. Свою родословную её паны вели от римских патрициев, бежавших из–за преследований императора Нерона. А южане считали себя потомками сарматских воинов и пели в былинах: «Славлю отвагу вояров сарматских, что посекли в битве рыцарей крыжацких».

Понятно, что обычаи и традиции у северян были немного другие. Разность эта заметна в укладе жизни, манере одеваться и в зодчестве. Поездка по северу Республики Беларусь познакомит туристов не только с красотами природы, но и с интересными памятниками истории.