В Гомеле за откаты судят топ-менеджера рогачевской «сгущенки» 1.11.2018, 9:18

Вопросы решались за 5% от суммы сделки.

В Гомеле судят заместителя генерального директора ОАО «Рогачевский МКК» Ивана Астаповича и ведущего специалиста минского ООО «Химлюкс» Виталия Моргунова. Первый, по версии следствия, брал взятки, второй их давал. Летом этого года их обоих задержал КГБ, сообщает tut.by.

За что судят?

Предприятие «Химлюкс» продавало Рогачевскому МКК моющие средства, но рассчитывался комбинат с частной фирмой несвоевременно. Замдиректора пообещал представителю компании, что предприятие рассчитается — но за вознаграждение в размере 5% от каждого такого перевода.

По версии обвинения, с конца 2016 Астапович и Моргунов вступили в преступный сговор.

Астапович вину свою признал частично. Он не отрицает, что «откаты» ему передавались, но суммы, мол, были гораздо меньше тех, что предъявлены в обвинении. Говорит, что каждый раз размер выплат не превышал 200 рублей.

Также в деле Астаповича взятки от представителя еще одной столичной фирмы — в размере 1500 долларов, якобы за помощь с участием в закупках жести для нужд МКК. Но по этому эпизоду бывший топ-менеджер все отрицает: «Встречался, но денежных средств от него не получал».

«Надо было сильнее испугаться»

В своих показаниях Астапович рассказал, что встречи с сотрудником «Химлюкс» происходили в основном в Минске, инициатором был Моргунов. Их знакомство состоялась зимой 2016.

— Что обсуждали на первой встрече?

— Наверное, он просил меня о том, чтобы платежи за их продукцию шли быстрее, чтобы не было просрочки большой, чтобы оплата происходила по договору, т.е. в течение 60 дней.

— На этом закончился разговор?

— Не помню, на этой встрече или потом, от представителя был намек, что, мол, если мы будем вкладываться в 60 дней, то есть денежные средства за их товар будут перечисляться в рамках действующего договора, то он будет нам благодарен, вроде того. Я ему тогда сказал: «Вы смотрите, ребята, пожалуйста себя. На нарушение договорных обязательств я не пойду».

В первую встречу Моргунов, со слов Астаповича, никаких денег ему не передавал.

— Первые деньги я увидел от Моргунова не зимой 2016, а летом 2017 года и очень испугался. Они лежали у меня в кабинете в папке вместе с документами, которые он мне ранее передал.

— И что вы сделали? Пошли в милицию? — интересуется судья.

— Нет.

— Испугались, но не сильно, видно?

— Да. Надо было сильнее.

— А вы не спросили у Моргунова, за что вам такая благодарность, чем, мол, я так угодил вам?

— Не спрашивал. Я и сейчас не понимаю, за что.

В какой-то момент адвокат Астаповича ходатайствовал о пятиминутном перерыве. Обвиняемому искали валидол. Когда суд продолжил работу, мужчина попросил на сегодня завершить его допрос.

«5% от суммы оплаты — и все можно решить»

Стали слушать второго обвиняемого — 38-летнего Виталия Моргунова. В его задачи входило сотрудничество с МКК, заключение договоров на поставку ему продукции. Он рассказал, что просроченная задолженность МКК перед их предприятием была всегда: суммы долга варьировались в пределах 20−30 тысяч рублей.

— В конце 2016 года я приехал на завод и у нас с Астаповичем состоялся разговор о том, как уменьшить их задолженность. Мы им даже предлагали встречные поставки, то есть рассчитаться продукцией. Но Астапович сказал, что можно поступить иначе: мол, 5% от суммы оплаты — и все можно решить.

Моргунов говорит, что выхода у него не было, и он согласился. Правда, с одним условием: с момента просрочки договора должно было проходить не более 20 дней. Если оплата затягивалась, то 5% Астаповичу от него уже не причиталось.

— Ну и как после этого, расчеты МКК производил динамичнее? — спросил судья.

— Не всегда, но в целом — да.

Подобных встреч состоялось около десятка. Всего, по версии следствия, Моргунов передал Астаповичу более 11 тысяч рублей.

— А чьи это деньги были? — спрашивает у Моргунова прокурор.

— Личные.

— Какая ваша выгода в этом была?

— Важно было, чтобы мои клиенты от нас не ушли.

В июне после очередной передачи денег Астаповича и Моргунова задержали сотрудники КГБ.

1 ноября суд заслушает свидетелей по делу.