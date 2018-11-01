Независимый профсоюз готов выйти на шествие против действий Солигорского исполкома 2 1.11.2018, 13:21

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Фото: Soligorsk.City

Заявление на проведение шествия будет направлено в ближайшее время.

Солигорский райисполком отказался регистрировать первичную организацию Белорусского независимого профсоюза в строительном тресте, и Совет представителей БНП решил провести в Солигорске шествие в знак протеста, пишет praca-by.info.

В Солигорске прошел очередной Совет представителей БНП. Члены Совета обсудили предстоящий съезд АП БКДП, определив квоты участников для членских организаций профсоюза. Центральным вопросом заседания являлся повторный отказ Солигорского райисполкома в регистрации первичной организации БНП работников УСП “Трест “Реммонтажстрой”.

Председатель профсоюза Николай Зимин рассказал членам Совета о решениях принятых 24 октября на Исполкоме БКДП по этому вопросу, а также о вынесении темы на уровень Министерстве труда, на Совет по вопросам совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере.

Чтобы заострить внимание общественности на действиях руководства и идеологического отдела райисполкома, председатель БНП предложил провести акцию протеста. Члены Совета единогласно проголосовали за проведение шествия в Солигорске. По мнению членов руководящего органа профсоюза, действия властей направлены на искусственное, бюрократическое затягивание регистрации организации. Заявление на проведение шествия будет направлено в ближайшее время.

Кроме того, принято решение обратиться за помощью к братским профсоюзам в Украине, Литве, Польше, России. Также обращения будут направлены в Глобальный союз IndustriAll, объединяющий сегодня 50 миллионов работников, а также в IUF объединяющий 10 миллионов трудящихся, членом которых является Белорусский Независимый профсоюз. Стоит отметить, что на уровне БКДП будет подготовлено письмо по этой проблеме в Международную Конфедерацию Профсоюзов, которая объединяет 160 миллионов работников.

Председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко был назначен главой района после скандального ареста своего предшественника Александра Римашевского. В момент утверждения чиновника на пост главы района, Лукашенко отметил, что главной задачей Поскробко является «поднимать имидж власти в Солигорском районе». По мнению членов Совета БНП, которые представляют интересы почти 5 тысяч жителей Солигорска, подобные действия с затягиванием регистрации первички, явно не укрепляют авторитет власти, а даже приводят к нарастанию социальной напряженности.