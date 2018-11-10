США отсрочили завершение сделок с компаниями Дерипаски 10.11.2018, 12:32

Минфин США продлил срок трансакций c российскими компаниями EN+ Group, Rusal и Группы Газ.

Министерство финансов США продлило срок действия временных лицензий на деятельность компаний EN+ Group, Rusal и Группы Газ российского бизнесмена Олега Дерипаски до 7 ноября 2019 года, сообщается на сайте министерства.

В Минфине отметили, что это решение продлевает для американских инвесторов срок закрытия контрактов и операций с акциями российских компаний, попавших под американские санкции, пишет (biz.liga.net https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ssha-otsrochili-zavershenie-sdelok-s-kompaniyami-deripaski).

Напомним, 6 апреля этого года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, в том числе - против Дерипаски и Rusal (контролирует 48,13% компании). Под санкции попал также и Виктор Вексельберг (вместе с партнерами он контролирует 26,5% Rusal). Попадание в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов. Ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако затем эти сроки неоднократно продлевались.

В июле En+ Group попросила минфин США временно исключить ее из списка OFAC (управление Минфина по контролю за иностранными активами) для реализации заключительного этапа "плана Баркера" по снятию санкций с холдинга. Так называемый "план Баркера" предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска собирается реализовать все эти пункты. В мае сам бизнесмен покинул советы директоров En+, а также Rusal.

Ранее срок завершения операций с ценными бумагами, контрактами и долговыми инструментами Rusal и En+ заканчивался 12 декабря, с Группой ГАЗ - закончился 23 октября.

В сентябре OFAC разрешил клиентам Rusal заключать новые контракты без риска вторичных для них санкций.