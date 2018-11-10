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Новое здание Верховного cуда: герб за $112 тысяч, люстра - $90 тысяч, фонтан - $300 тысяч

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  • 10.11.2018, 13:14
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Предусмотрены даже вип-санузлы.

В скором времени сотрудники Верховного суда смогут переехать в новое комфортное здание в парковой зоне на берегу Свислочи напротив резиденции Лукашенко на улице Орловской, передает «Белсат».

«Вы контролируете строительство, хотелось бы знать, как оно продвигается, успеем ли мы ко Дню Октябрьской революции народу принести подарок к 7 ноября?» – спрашивал Александр Лукашенко.

Еще в мае председатель суда Валентин Сукало пообещал главе государства уложиться в срок, но не удалось. Возможно, строители и архитекторы не рассчитали цен, о части которых знаем из тендеров государственных закупок.

Герб и эта надпись – Верховный Суд Республики Беларусь – обошлись государству примерно в 112 тысяч долларов. Если представим, что половину занимает герб, то каждая буковка обходится примерно в 2 тысячи долларов.

Хрустальная люстра для холла у главного входа – около 90 тысяч долларов, одних только художественных изделий – на 830 тысяч долларов. Предусмотрены даже вип-санузлы и фонтан за 300 тысяч долларов.


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