США разрешили Мадуро оплатить адвокатов активами Венесуэлы 26.04.2026, 2:15

Вашингтон пошел на неожиданный шаг в деле Николаса Мадуро.

Власти США разрешили бывшему правителю Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене использовать замороженные активы для оплаты услуг адвокатов. Это решение разблокирует судебный процесс по делу о торговле наркотиками, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of Emirates.

По информации издания, администрация США внесла изменения в лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Теперь Мадуро и Силия Флорес смогут финансировать свою защиту в суде Нью-Йорка, несмотря на действующие экономические санкции против венесуэльского режима.

Ранее процесс фактически остановился, поскольку защита называла запрет на использование средств нарушением права на справедливый суд.

Федеральный судья Элвин Хеллерштейн также поставил под сомнение позицию Вашингтона, указав на избирательность финансового эмбарго.

Возобновление судебного разбирательства

Прокурор США округа Манхэттен Джей Клейтон официально уведомил суд о решении вопроса финансирования. После этого Мадуро и его жена согласились отозвать ходатайство о закрытии дела.

В ближайшее время на Манхэттене начнется новая фаза юридических споров. Наблюдатели ожидают, что наличие ресурсов для мощной защиты повлияет на продолжительность и результаты рассмотрения обвинений в контрабанде наркотиков.

