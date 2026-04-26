Новая энергетическая политика по-лукашенковски 26.04.2026, 3:30

Зависимости от российского газа – да, зеленой энергетике — нет.

В Беларуси приняли новую редакцию Концепции энергетической безопасности. В ней удалены все упоминания о необходимости снижать зависимость от российских энергоресурсов.

Новую концепцию уже утвердил совет министров. Эксперт Евгений Макарчук проанализировал документ.

В новой редакции формулировки угроз энергосистеме стали более размытыми. В старой редакции были прямо прописаны такие угрозы, как ограничение поставок другими государствами или компаниями, в том числе вследствие несвоевременного заключения контрактов. В новой редакции упомянут лишь «недостаточный уровень диверсификации», хотя после 2015 года такая угроза как минимум единожды реализовывалась и грозила полноценным энергетическим кризисом.

Зависимость от одного поставщика больше не пугает

«Диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов» - именно так назывался один из разделов в старой редакции Концепции, однако в новой редакции он просто удален.

«Это принципиально важно, поскольку при высокой зависимости от импорта диверсификация должна быть основным направлением деятельности и давать наибольший эффект в укреплении энергетической безопасности», - поясняет Евгений Макарчук.

Ранее ставилось целью достичь такого уровня разнообразия поставщиков, который позволил бы бесперебойно функционировать при ограничении поставок доминирующим поставщиком по каждому из видов ТЭР. Похоже, такая цель больше не ставится.

Из концепции удалены все индикаторы, связанные с диверсификацией – как в плане поставщиков энергии (стран), так и видов топлива. Хотя в старой редакции значения этих индикаторов находились на критическом или подкритическом уровне, а зависимость от одного поставщика считается ключевой формой энергетической уязвимости для современной Беларуси.

Третьей АЭС пока не будет

Новый прогноз не предполагает ввода третьего блока АЭС до 2040 года.

Отказываться от газа передумали

Доля природного газа в производстве тепловой и электрической энергии ранее планировалась на уровне 50 % к 2035 году. Теперь же установлен целевой показатель 65 % к 2040 году, то есть фактически на уровне сегодняшнего дня.

«Видимо, от планов снижения зависимости от газа также решили отказаться», - поясняет Евгений Макарчук.

Зеленой энергетики не будет

В концепцию заложен прогноз по доле возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны. Она запланирована на уровне 8,5 % в 2040 году, хотя уже в 2022 году она достигала 8,3 %, после чего была административно снижена.

«То есть власти фактически не планируют развитие ВИЭ в Беларуси», - делает вывод эксперт.

Потребление электричества будут поощрять

В программу заложены индикаторы роста доли электрической энергии в конечном потреблении энергии. Это значит, что Минэнерго и дальше будет искусственно увеличивать потребление электричества вопреки экономической целесообразности.

«Данный индикатор никак не влияет на энергетическую безопасность, если рост электропотребления не обеспечивается местными источниками энергии, чего в Концепции не предусматривается», - поясняет аналитик.

На энергетическую безопасность закрыли глаза

В целом, изменения, внесенные в Концепцию, говорят о том, что государство планирует прекратить заниматься собственной энергетической безопасностью.

«Отсутствие планов по развитию ВИЭ и повышению энергетической самостоятельностью свидетельствует о том, что государство устраивает текущее состояние энергетической зависимости от поставщиков энергии и, вероятно, больше прилагать усилий в этом направлении не планируется».

