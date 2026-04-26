  • 26.04.2026, 5:30
«Орбан не идет в парламент, потому что готовит план побега в США»

Об этом заявил венгерский журналист-расследователь.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани утверждает, что пока еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.

Об этом журналист написал в субботу в соцсети Facebook.

Саболч Пани прокомментировал заявление Орбана о том, что он отказывается от своего депутатского мандата в новом созыве парламента.

- Виктор Орбан сегодня объявил, что не займет место в парламенте, не примет мандат – то есть не будет иметь и иммунитета. Он также отметил, что выборы руководства партии «Фидес» перенесут на июнь. Все это совпадает с моей вторничной информацией, согласно которой Орбан планирует поездку в США на лето, и что Соединенные Штаты могут стать для него убежищем, если ситуация в Венгрии обострится, – написал журналист.

У Виктора Орбана сложились особенно дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который публично поддерживал его перед парламентскими выборами в апреле. Также Орбан вложил немало ресурсов в то, чтобы наладить контакты с американскими ультраправыми.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук