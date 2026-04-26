«Орбан не идет в парламент, потому что готовит план побега в США» 26.04.2026, 5:30

Об этом заявил венгерский журналист-расследователь.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани утверждает, что пока еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.

Об этом журналист написал в субботу в соцсети Facebook.

Саболч Пани прокомментировал заявление Орбана о том, что он отказывается от своего депутатского мандата в новом созыве парламента.

- Виктор Орбан сегодня объявил, что не займет место в парламенте, не примет мандат – то есть не будет иметь и иммунитета. Он также отметил, что выборы руководства партии «Фидес» перенесут на июнь. Все это совпадает с моей вторничной информацией, согласно которой Орбан планирует поездку в США на лето, и что Соединенные Штаты могут стать для него убежищем, если ситуация в Венгрии обострится, – написал журналист.

У Виктора Орбана сложились особенно дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который публично поддерживал его перед парламентскими выборами в апреле. Также Орбан вложил немало ресурсов в то, чтобы наладить контакты с американскими ультраправыми.

