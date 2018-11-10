Леонид Заико: Беларусь привязана к российскому рублю, а в РФ делают, что хотят 1 10.11.2018, 17:27

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Фото: tut.by

В России может и дальше ослабевать курс рубля.

С начала года впервые в стране подешевели платные услуги. По словам эксперта, в Беларуси вообще не могут повлиять на инфляцию, потому что мы очень сильно зависим от российского рубля, «а в России делают, что хотят».

В Беларуси инфляция на товары и услуги в октябре 2018 года, по сравнению с сентябрем, составила 0,5%. С начала года цены повысились на 4,2%. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По данным Белстата, продовольственные товары в октябре подорожали на 1%. Больше всего — огурцы (на 83%), помидоры (на 51,4%) и виноград (на 19,3%). Подешевели бананы (на 13,8%), яблоки (на 13%), цитрусовые (на 12,2%), свекла (на 9,4%) и морковь (на 5,7%).

Непродовольственные товары стали дороже за месяц на 0,3%. В октябре наиболее подорожали плащи (на 4,2%), газовое моторное топливо (на 3,9%) и цветы (на 3,7%). Больше всего подешевела обувь — ботинки женские кожаные на низком каблуке на синтетической подошве (на 7,2%), полуботинки, туфли кожаные (на 6,5%) и босоножки, сандалии из натуральной или искусственной кожи (на 5,8%).

Впервые за 2018 год в Беларуси подешевели услуги — на 0,3% за месяц. Подешевели услуги железнодорожного пассажирского транспорта международного сообщения (на 5,8%), горячее водоснабжение (на 5%) и услуги воздушного пассажирского транспорта (на 4,6%).

Напомним, что по итогам 2017 года инфляция в Беларуси составила рекордные 4,6%. Официальный прогноз Национального банка на этот год составляет 5,5-6%.

Как отметил в комментарии Belsat.eu руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, итоговая инфляция за текущий год по окончательным подсчетам может составить и 7%.

«Беларусь — малая открытая экономика, поэтому ползучее увеличение цен в долларовом эквиваленте на импорт уже реально отражается и на нефти, и на продуктах питания, и на чем угодно», — заявил он.

Собеседник добавил, что Нацбанк во второй половине этого года допустил большую девальвацию рубля в связи с тем, «что Беларусь привязана к российскому рублю, а в России делают что хотят». По его мнению, в следующем году ситуация с инфляцией в стране может развиваться неоднозначно в силу того, что в России принята стратегия по избавлению от доллара США.

«Скорее всего, мы не сможем проводить какую-то собственную монетарную политику, хотя ограничения должны быть, в том числе по выдаче кредитов. Если не снизить активность по кредитам крупных предприятий, выдавать ссуды плохим предприятиям и компенсировать их кредитные ресурсы, то инфляция может быть и выше, даже в пределах 7-9%. Хотя правительство нацелено на 5%. В интересах всех белорусов — чтобы инфляция была минимальной. Но на сегодняшний день, к сожалению, стратегически мы не управляем инфляцией. Цены задаются внешними рынками, прежде всего российским. А в России может и дальше ослабевать курс рубля», — подчеркнул Леонид Заико.