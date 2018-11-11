Брестчане снова вышли протестовать 1 11.11.2018, 16:38

В воскресном «кормлении голубей» приняли участие около 130 человек.

Днем 11 ноября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное «кормление голубей» в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета».

Как и неделю назад, за собравшимися наблюдали не только сотрудники милиции и люди в штатском, но и велась съемка с воздуха посредством дрона.

В этот раз к концу кормления на площади насчитывалось около 130 человек. Они обсуждали последние новости, представители инициативной группы рассказывали о последних ответах, полученных на их запросы.

Одной из участниц кормления голубей возле площади вручили повестку. Ее вызывают в РОВД в полдень 18 ноября. В повестке сказано, что она привлекается к ответственности по статье 23.34 «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» КоАП.

Напомним, с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства запланирован уже в этом квартале. Мощность предприятия на первом этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.