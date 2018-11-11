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Еврокомиссия повысила экономический прогноз для Польши

  • 11.11.2018, 17:21

Польша может стать образцом для подражания для других европейских экономик.

Европейская комиссия в четверг, 8 ноября, в очередной раз повысила прогноз экономического роста для Польши на 2018 год, передает «Радио Польша».

Как следует из осеннего экономического прогноза, в этом году рост польской экономики составит 4,8% ВВП. В мае европейские эксперты прогнозировали 4,3%. Еврокомиссия также пересмотрела прогнозы по росту европейской экономики на текущий и следующий годы. В 2018 году рост реального ВВП стран зоны евро составит 2,1%, а не 2,3%, как ожидалось ранее.

Согласно Еврокомиссии, основным фактором роста польской экономики в ближайшие месяцы будет частное потребление, обусловленное хорошей ситуацией на рынке труда и доверием потребителей.

«Мы достигаем очень хороших макроэкономических и финансовых результатов. На конец года дефицит госбюджета достигнет очень низкого уровня, а налоговые доходы вырастут на 20 млрд. В Польше фиксируется спрос на достаточной высоком уровне, динамично развиваются инвестиции. Польша может стать образцом для подражания для других европейских экономик», – сказал изданию Gazeta Polska Codziennie заместитель председателя сеймовой Комиссии по государственным финансам экономист Януш Шевчак.


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