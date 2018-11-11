Семь сериалов, которые стоит посмотреть 11.11.2018, 17:31

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Их премьеры состоятся уже в следующем месяце.

Хотя на дворе только ноябрь, Netflix и другие развлекательные сервисы уже публикуют даты декабрьских премьер. Тhe-village.me собрал семь сериалов, которые стоит посмотреть в последнем месяце в году: от экранизации Джорджа Мартина до «Черного зеркала».

Летящие сквозь ночь

NIGHTFLYERS

1 сезон, 2 декабря

Сериал основан на одноименной новелле и сборнике фантастических рассказов Джорджа Мартина, а также фильме 1987 года.

Группа космических исследователей отправляется на поиски таинственного инопланетного корабля. Но в ходе миссии искусственный интеллект, который управляет бортовым компьютером, решает уничтожить команду.

Удивительная миссис Мейзел

THE MARVELOUS MRS. MAISEL

2 сезон, 5 декабря

Второй сезон сериала — обладателя двух Золотых глобусов. В центре сюжета — Мидж Мейзел, которая днем работает в универмаге, а вечером строит карьеру стенд-ап комика в Нью-Йорке 1950-х. Параллельно у нее проблемы с родителями, детьми и неверным мужем (и менее успешным комиком) Джоэлом.

Во втором сезоне нам обещают уделить больше внимания подруге и промоутеру миссис Мейзел — Сьюзи. Также известно, что некоторые сцены были сняты в Париже, а действие будет происходить спустя небольшой временной промежуток после финала первого сезона.

Берлинские псы

DOGS OF BERLIN

1 сезон, 7 декабря

Двое полицейских — один из восточной части Берлина, а второй этнический турок — объединяются ради расследования громкого убийства. Им придется противостоять преступному миру Берлина, наркоторговцам, подпольным казино и неонацистам.

Страна приливов

TIDELANDS

1 сезон, 14 декабря

Первый австралийский сериал на Netflix. В центре сюжета — Кэл МакТир, которая после 10 лет отсутствия возвращается в родной рыбацкий городок. Когда море выбрасывает на берег тело местного рыбака, девушка решает раскрыть все городские секреты, изучив его странных обитателей — полусирен-полулюдей.

Обитатели холмов

WATERSHIP DOWN

Мини-сериал, 25 декабря

Анимированный мини-сериал от Netflix и BBC One, снятый по роману британского писателя Ричарда Адамса. «Обитатели холмов» — это рассказ о приключениях кроликов в поисках нового жилища. Если судить по первоисточнику, должно получиться настоящее фэнтези, ведь в книге у животных есть свой язык и мифология, они ведут войны и даже строят тоталитарное государство.

«Обитатели холмов» уже экранизировались в 1978 году, но из-за обилия жестоких сцен фильм провалился в прокате. Новую версию обещают сделать более семейной.

Орвилл

THE ORVILLE

2 сезон, 30 декабря

Продолжение фантастического сериала, рассказывающего о команде исследовательского звездолета «Орвилл».

Действие разворачивается в будущем, спустя 400 лет. Офицер Эд Мерсер, который мечтает стать капитаном галактического крейсера, однажды застает жену в постели с пришельцем и теряет веру в себя. В скором времени он все же возглавляет корабль «Орвилл», но в нагрузку получает свою бывшую.

Черное зеркало

BLACK MIRROR

5 сезон, декабрь

Премьера пятого сезона «Черное зеркало» состоится в декабре. Точная дата пока не называется, но, как правило, первая серия выходит в конце месяца. Так, четвертый сезон увидел свет 29 декабря 2017-го.

Пока известно, что один из эпизодов будет интерактивным, то есть, зрители смогут повлиять на сюжет и действия героев.