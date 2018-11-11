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Китайская «черная пятница» собрала $1,44 миллиард за две минуты

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  • 11.11.2018, 21:17
  • 2,192
ФОТА: LIANG XU\ZUMA\TASS

Популяризацией ежегодного торгового фестиваля занимается интернет-гигант Alibaba.

Продажи на День холостяка в Китае в интернет-магазине TMall достигли 10 миллиардов юаней (около $1,44 млрд) всего за две минуты и пять секунд после полуночи в воскресенье. Об этом сообщает ECNS.cn (перевод — liga.net).

По информации китайского интернет-гиганта Alibaba, владельца TMall, более 19 000 зарубежных брендов из 75 стран и регионов приняли участие на этом празднике в Китае в этом году.

Гигант электронной коммерции начал ежегодное промотирование онлайн-покупок с 11 ноября 2009 года, в тот день, когда многие китайские молодые люди отмечали День холостяка.

Продажи на первом торговом фестивале Tmall составили около 52 миллионов юаней. В прошлом году продажи Alibaba Single's Day достигли 168,2 млрд юаней.


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