Как князь Довмонт защищал Псков 12.11.2018, 11:43

Выходец из Западной Беларуси помог отстоять древний кривичский город от Ливонского ордена.

Уникальная для нас, ровесников XXI века, история нольшанского князя Довмонта (земля в исторической Селии, ныне Латвия), в XIII веке хоть и была необычна, но не выходила чересчур за рамки общепринятых понятий и возможностей того времени, пишет litvin.pl.

Истый язычник, он вместе с другими литовскими княжескими дружинами отражал татаро-монгольское нашествие хана Бурундая, к которому присоединились галицко-волынские князья. Потом в ответ на несправедливости Великого князя литовского Миндовга 23-х летний Домант (один из вариантов имени Довмонта) составил заговор против него и в 1263 г. смог осуществить свой замысел.

Однако в 1265 г. он бежит во Псков уходя от мести сына Миндовга. Угроза видимо была не шуточная, так как это бегство больше походило на «исход». С Довмонтом во Псков пришла не только его семья и личная дружина, но и «верхушка» нольшанской знати – три сотни семей.

Псков князь Довмонт принял как свой новый и родной дом. Крестился и, как показала вся его жизнь, не напоказ. Не случайно, что сразу после его кончины началось его местное почитание как заступника пред Богом псковичей и защитника псковской земли. Спустя три века Русская Православная церковь причислила его к лику святых благоверных князей и освятила один из храмов Пскова в честь Святого Довмонта-Тимофея.

А пока молодой Довмонт осваивается на своей второй Родине. Его избирают князем и здесь. Формируется городское ополчение, ядром которой становится личная сотня дружинников-литовцев. Сначала Довмонт пытается мстить за свои обиды и в 1266 г. нападает на Полоцк, в то время принадлежавший Литве, берет в плен семью одного из своих «обидчиков» Герденя и богатую добычу.

Причем он так умело организовал засаду при отступлении, что не только преследователи отказались от мысли напасть на Псков, но и новгородцы, которых науськивала на это Литва. Параллельно Довмонт организует строительство новой стены вокруг Пскова – уже кирпичной. В следующем году, уже совместно с новгородскими добровольцами Довмонт попытался вернуть родную ему нольшанскую (нальщанскую) землю, но не преуспел, хотя в целом поход был удачным, а в его ходе был убит Гердень.

Видимо, после этого Довмонт смирился окончательно, так как заслал сватов к внучке Александра Невского Марии, а вскоре и женился на ней, укрепив свой союз с Новгородом против врагов северо-западных русских земель. А было их немало и первое время Довмонт в прямом смысле не слезал с боевого коня:

Так, в 1268 г. он принял участи в исторически значимом походе против Ливонского ордена и геройски командовал полком «правой руки» в битве при Раковоре (ныне город Раквере, Эстония), где объединенные русские рати одолели датские и немецкие войска. Не остановившись на этом Довмонт уже только со своим отрядом совершил глубокий рейд по землям ордена, дойдя аж до Балтийского моря.

За это, в следующем году, Великий магистр Ливонского ордена осадил Псков, но неудачно. Горожане под руководством своего князя выдержали более чем двухмесячную осаду пока на помощь не подошли новгородцы.

Важно! За все правление во Пскове князя Довмонта, а продолжалось оно с небольшим перерывом треть века, город ни разу не вступала нога «супостата-завоевателя».

В 1270г.Великий князь Ярослав Ярославич назначил новым князем псковским Айгуста, но псковичи возмутились этому и в 1271 г. вновь избрали Довмонта своим князем.

В 1271 г. с немногочисленным, а поэтому быстро передвигавшимся, отрядом Довмонт сумел догнать и рассеять крестоносцев, совершавших грабительский рейд по псковским землям.

В 1272 г. Ливонский орден вновь попытался повторить осаду 3-х летней давности, но уже большими силами и с участием осадных машин. Довмонт принял нестандартное решение и в ходе дерзкой и неожиданной для врагов вылазки разбил и обратил вспять ливонцев, при этом был ранен Великий магистр ордена.

В последующие годы уже Довмонт тревожил набегами Ливонский орден, а тот более двух десятилетий не предпринимал попыток нападения на Псков и принадлежащие городу земли. Положение Довмонта и Пскова было настолько устойчивым, что в восьмидесятых годах XIIIвека он стал вмешиваться на стороне своего тестя в «разборки» между русскими князьями, в том числе и Великими. Но это к защите Пскова уже никакого отношения не имело.

За всю свою жизнь Довмонт не потерпел ни одного поражения, а в своей последней битве, вскоре после которой он скончался в возрасте 59 лет, что по меркам того времени был «солидный» возраст (кстати умер он от эпидемии), Довмонт опять сражался за Псков. Орденские рыцари жгли посады и монастыри, и князь только с дружиной, без ополчения ринулся в бой и, на берегу небольшой речки с говорящим названием Великая, одержал победу, развеяв немалый орденский немецкий отряд.

Интересно! Довмонт стал единственным князем за всю историю вольного города Пскова, который ни разу не конфликтовал с псковским вечем.

Князь Довмонт в честь каждой своей победы внутри города закладывал новый храм. Пусть его храмы были деревянные, так как каменные стоили непомерно дорого, но память о себе Довмонт оставил хорошую и долгую.