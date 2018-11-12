Мэй: Возможности российских спецслужб на Западе фундаментально ослабли
- 12.11.2018, 13:40
Британский премьер призвала РФ отказаться от подрыва международной безопасности.
Российские спецслужбы "фундаментально ослабли" после реакции Запада на атаку в Солсбери, считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такое заявление она планирует сделать 12 ноября в Лондоне, отмечает The Independent, которая располагает текстом выступления (перевод – gordonua.com).
Мэй будет приветствовать международное единство в рамках ответа на нападение.
По ее словам, после атаки в Солсбери мир скоординировал усилия, произошла "коллективная высылка российских разведчиков", что в значительной степени ухудшало возможности российских спецслужб на долгие годы.
При этом, по словам Мэй, Великобритания "готова ответить в доброжелательном ключе", если появятся признаки готовности к сотрудничеству со стороны России и заинтересованности Москвы в международной стабильности.
Мэй подчеркнула, что Британия остается открытой "к другим отношениям, в которых Россия отказывается от нападений, подрывающих международные договоры и безопасность".
В марте 2018 года в британском Сосбери были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их отравили нервно-паралитическим агентом "Новичок". Юлию выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля – в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает.
Более 30 стран выслали российских дипломатов после атаки.
5 сентября в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.
Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали.
В расследовании группы Bellingcat и The Insider было сказано, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главуправления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.