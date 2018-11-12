Алексей Навальный: Хакасия нахлобучила Путина

Алексей Навальный: Хакасия нахлобучила Путина3
- 12.11.2018, 15:02
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Власть проигрывает в настоящих противостояниях.
Это здорово. Жители Хакасии утёрли-таки нос Путину и всем кремлёвским политтехнологам, в огромном количестве десантировавшимся в республике в последние месяцы, пишет российский оппозиционный политик Алексей Навальный на сайте navalny.com.
Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов избран губернатором, несмотря на весь трэш:
- после проигрыша в первом туре «единоросс» снялся, а затем и все остальные кандидаты-мурзилки тоже. Из-за этого выборы постоянно откладывались и Коновалов остался один в бюллетене.
- в республике была развернута агрессивная кампания «голосуй против» (по закону Коновалов должен был получить любое количество голосов, но голосов «за» него должно быть больше, чем «против».
- в эту кампанию подтянули буквально всю местную элиту: от спортсменов и чиновников до артистов.
- интернет забили «креативными роликами» продажных рэперов, вроде этого:
- всё завесили такими вот листовками «под протестные»:
- агитацию за «против» вели прямо на избирательных участках в день голосования.
Тем не менее, не вышло. В Хакасии выступили фронтом против всех видов путинских элит: от кремлёвских жуликов, до местных селебрити-подпевал.
Поздравляю и Валентина Коновалова, и Хакасию и всех нас.
Сразу скажу: наплевать, что Коновалов коммунист. Главное, что он выступил против Путина с «Единой Россией» и победил. Нам с вами важно, чтобы монополии одной партии не было.
Нас не пускают на выборы? Ну пусть хоть коммунисты и ЛДПР с «Едром» бодаются как могут. Чаще всего это постановочное противостояние, но здесь было настоящим и власть проиграла.
А вся страна выиграла.