Роман Скирмунт, который останавливал огонь, имел тайную любовь и боялся публики 12.11.2018, 17:50

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Интересные факты о легендарном деятеле БНР.

По-прежнему фигуру Романа Скирмунта оттеняет его политический портрет, хотя биография этого необычного человека заслуживает многотомного романа. О личной жизни премьера Правительства БНР, «Белсату» рассказывает доктор исторических наук Александр Смолянчук.

Биографическую книгу об одном из самых ярких политиков БНР историк Александр Смолянчук задумал еще 20 лет назад. В результате многолетнего обстоятельного исследования совсем недавно вышло из печати новое 700-страничное издание «Роман Скирмунт (1868-1939). Жизнеописание гражданина Края». Вместе с профессором мы заглядываем за завесу политической деятельности Скирмунта и видим там обычного человека, который жил, любил, у которого были свои страхи, таланты и надежды.

Доктор исторических наук, профессор Александр Смолянчук. Фото – Василий Молчанов/Белсат

Следующая презентация биографии Романа Скирмунта состоится в Варшаве 13 ноября в «Collegium Civitas», зал 1222 (Дворец культуры и науки, площадь Дефиляд 1). Начало в 18.00.

Белорусский деятель из «великих панов»

4 сына и 6 дочерей в семье Скирмунтов необходимо было обеспечить достойным наследством и приданым. Поэтому отец Романа Скирмунта, потомственный литовский шляхтич, останавливает традицию и становится предпринимателем. Семья была очень богата. Финансовый оборот только одной суконной фабрики приносил доход 300 тыс. рублей. Это были колоссальные по тем временам деньги. Однако Первая мировая война перечеркнула богатство Скирмунтов.

После неудачи с проектом БНР Скирмунт отходит от политики и живет в своем имении, где занимается хозяйством, строит храм и больницу.

Роман Скирмунт в Италии (начало XX в.)

Политик трех государств

Депутат первой Государственной думы Российской империи, потом создатель Правительства Белорусской Народной Республики, а еще позже сенатор ІІ Речи Посполитой. Каковы на самом деле были его взгляды? Вопрос такой резкой политической перемены и стал причиной исследований об этой личности. Недаром книга носит название «Гражданин Края». Роман Скирмунт пытался образовать новую «краевую» идеологию, новую нацию, к которой принадлежали бы все патриоты исторической Литвы.

Презентация книги Алеся Смолянчука в Гродно. Фото – Василий Молчанов/Белсат

При этом «краевцы» стремились демократизировать понятие так: «гражданин края», призывая в движение не только элиту, но и мещан, крестьян и рабочих. Это была попытка противостоять новым национальным движениям: польскому, российскому и в первую очередь литовскому, которое раскалывало историческую Литву. «Краевцы» пытались сохранить целостность бывшей Литвы, образовать нацию политического типа, где главным критерием национальной принадлежности был не язык, а патриотизм к исторической Литве как своей родине. Таким «краевцем» Роман Скирмунт фактически и был всю жизнь.

К белорусскому движению агитировал Богданович

Самый сложный выбор в жизни Романа Скирмунта – это был белорусский выбор. Он присоединился к белорусскому движению в декабре 1916 года, когда целое это «движение» в Минске было представлено одной организацией – Белорусским обществом помощи пострадавшим от войны. Не последнюю роль при этом сыграла агитация со стороны Максима Богдановича, с которым Скирмунт сотрудничает с сентября 1916 г. До своего отъезда в Ялту на лечение и фактически до смерти Богданович был секретарем пищевой комиссии, которой руководил Скирмунт.

Скирмунты в Поречском парке (1930-е гг.)

Премьер без дипломов, который играл Моцарта «без нот»

Все системное образование Романа Скирмунта, кроме домашнего, – три класса Рижской немецкой гимназии. Он даже диплом не получил о среднем образовании. По воле отца Александра, 15-ти летнего Романа забрали из гимназии. Он должен был перенять обязанности управления имением, чтобы в будущем обеспечивать финансово всю семью. Здесь важным источником информации – биография, которую Роман Скирмунт писал сам, когда баллотировался в Сенат ІІ Речи Посполитой.

«Секретная» любовь и внебрачные сыновья

Точно известно, что Роман Скирмунт никогда не женился. Единственный источник информации о его романтических отношениях – воспоминания сельчан. В деревне о «секретной любви пана» рассказали не сразу, с большим уважением сохраняя тайну. Речь идет о вдове кучера Екатерине Терешко, которая была в имении «хозяйкой дома». Женщина якобы родила Скирмунту четырех сыновей. В деревне их считали детьми пана и по-уличному называли «скирмунтовыми».

Книга «Роман Скирмунт (1868-1939). Жизнеописание гражданина Края ». Фото – Василий Молчанов/Белсат

Был очень скромный и стеснялся выступать на публике

Известному политическому деятелю, Роману Скирмунту, как ни странно, было всегда трудно выступать на публике. Однажды в разговоре с любимой племянницей Вацлавой Скирмунт признался, что завидует ее легкости в контактах с людьми, так как сам в компаниях чувствует себя неловко и часто не может показать свои лучшие качества. Кроме того, он добавил, что если бы имел такой же легкий характер, то много чего мог бы добиться. Учитывая, сколько Скирмунт должен был выступать перед публикой, трудно себе представить, что всякий раз должен был преодолевать внутри себя этот человек, который все-таки чувствовал ответственность перед родиной.

Роман Скирмунт. Фото из книги Александра Смолянчука/ Белсат

Принял смерть с достоинством

В 1939 г. Романа Скирмунта убили местные «активисты советской власти». По приказу комиссара трое мужиков вывели его вместе с шурином Болеславом в лес и расстреляли. Когда Роману предложили повернуться спиной, чтобы выстрелить в затылок, он ответил:

«Я никогда от людей не отворачивался и от вас не отвернусь». Это были последние его слова, после которых Скирмунт смотрел в глаза своим убийцам.